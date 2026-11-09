Mario Hart fue captado en aparente estado de ebriedad tras celebrar su soltería: “Uno tiene derecho a divertirse” Mario Hart disfruta de su soltería tras casi 10 años con Korina Rivadeneira, siendo visto en el Estadio Nacional, donde se divirtió en un evento de reggaetón.

Mario Hart sigue disfrutando de su soltería tras casi 10 años de romance con Korina Rivadeneira. El piloto de autos fue captado el fin de semana por las cámaras de 'Amor y fuego' bebiendo licor durante un evento de reggaetón en el Estadio Nacional, junto a Israel Dreyfus y algunas amiguitas. Según el programa de Willax, el exchico reality estaba un poco pasado de copas, pero era consciente de sus declaraciones.

Aunque al inicio dijo que no es momento para declarar, Mario Hart terminó ofreciéndole una entrevista al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en Willax, donde habló de las críticas que recibió Korina Rivadeneira y también se refirió a una posible colaboración musical con su expareja Leslie Shaw.

Mario Hart disfruta de su soltería en el Estadio Nacional

Mario Hart, quien fue relacionado a Shirley Arica, se mostró relajado para las cámaras de 'Amor y fuego'. "De vez en cuando uno tiene derecho a divertirse", expresó el piloto de autos, quien no dudó en defender la pasarela de Korina Rivadeneira en el concierto que María Becerra ofreció en Lima.

Más allá de decir que la vio linda en sus stories, Mario Hart aseguró que no tiene pensado volver a retomar su relación con Korina Rivadeneira y que solo se juntan por sus dos hijos. “Yo creo que tomamos la decisión por algo de separarnos y y creo que ambos estamos respetando eso. Me encanta verla bien, me encanta verla feliz, que está haciendo sus cosas, que le va bien y creo que cada uno está por su lado ahora”, expresó el conductor del pódcast 'Sin más que decir'.

Por otro lado, Mario Hart habló de su nueva faceta musical, donde da un giro de la música urbana a la cumbia. Asimismo, no descartó la posibilidad de juntarse con Leslie Shaw, siempre y cuando la rubia desee. "¿Tú crees que Leslie me llame para una colaboración? Esperaré esa llamada. Dependiendo del tema. Si el tema es bonito, vamos", comentó entre risas.