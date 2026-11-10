Chancay, puerto amazónico, por Mirko Lauer

Esta semana fue presentado el segundo reporte de la investigación sobre los megaproyectos entre el puerto de Chancay y la Amazonía. Los temas centrales fueron infraestructura, conectividad y desarrollo territorial. Los megaproyectos son conocidos, pero los principales están limitados desde hace años, en virtud de una estatalidad deficiente.

Los proyectos que fueron discutidos son cuatro: la carretera Interoceánica, la hidrovía amazónica, el corredor Ucayali-Acre (en Brasil) y el tren bioceánico. Todos tienen enorme potencial de desarrollo, pero a la vez limitaciones para el país y para la población circundante. Es lo que este proyecto de conexión investiga.

Dos grandes actores externos en este escenario: China y Brasil. Ambos necesitan ir al encuentro uno del otro, en una alianza comercial que busca estar tendida sobre la Amazonía y el océano Pacífico. En medio de ambos, el Perú está en condiciones de obtener ventajas, si logra sobreponerse a sus limitaciones inherentes.

¿Cuáles son esas limitaciones del lado peruano? Pues una demanda reducida que no alcanza a impulsar los megaproyectos ni a ponerlos en marcha, y una reducida capacidad de gobierno (nacional o local) que no alcanza a imprimirle orden a los esfuerzos de cada proyecto. Hay el peligro de que nos volvamos únicamente un país de tránsito.

Nuestros dos socios, efectivos o potenciales, en estos cuatro proyectos tampoco son perfectos desde la perspectiva amazónica. Es cierto que el puerto de Chancay está en una fase inicial, pero no se nota hasta este momento entre sus gestores un deseo de mirar más allá de la economía de la costa y la sierra del Perú.

En el caso de Brasil, la cosa es más complicada. Aquí el interés de fondo es sacar sus productos hacia el Pacífico, mientras que al Perú le interesa que ese tránsito eche raíces en suelo social peruano, mejorando la calidad de vida de una población que lo precisa con urgencia. Es uno de los objetivos del consorcio para la conexión.

La investigación que se discutió esta semana va a dirigirse ahora hacia la parte más social de estos cuatro megaproyectos, de modo que se pueda influir en la rigidez burocrática que ha venido alargando sus plazos e impidiendo la llegada más pronta de una alianza transamazónica y transpacífica.