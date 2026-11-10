100 días de ofertas y anuncios, por Mirko Lauer

Los primeros 100 días de gobierno se los ha fumado la pugna en torno de las facultades delegadas. ¿Cuántos días más se puede llevar un ciclo de enconados choques Ejecutivo-Legislativo? En verdad, se los puede llevar todos. Es de esperar que se llegue a alguna forma básica de modus vivendi con ayuda del centro.

Lo que ha despintado el debut de Keiko Fujimori en la presidencia es comenzar enfrentando una catástrofe natural para la que sus antecesores no la prepararon, y un problema social cuya solución no puede darse de un día al otro. Ambos son vistos como tarea exclusiva del Ejecutivo, y a la vez nadie espera nada del Congreso.

Frente a los dos problemas inaugurales de Fujimori, el paso de León XIV por el Perú este mes es un alivio. Como serán alivios las fiestas de fin de año. Pero en el despegue de Keiko I el daño ya está hecho. Ha perdido aprobación, y una parte de su primer gabinete ha puesto sus limitaciones en evidencia. No hay curiosidad sobre los segundos 100 días.

No parece haber propiamente una solución para El Niño, más allá de minimizar el daño y seguir ayudando hasta que termine. Para ese entonces, en algún momento del 2027, el desgaste del gobierno por ese tema ya se habrá producido. Además, está la relación entre los estragos de la catástrofe y el fuerte aumento de la inflación alimentaria.

A cinco años de las próximas elecciones, no hay muchas maneras en que la oposición más radical pueda aprovechar los problemas de Fujimori en el partidor. Nada puede salvar a los malos congresistas de su desgracia salvo dar buenas leyes, que sean populares y eficientes. Nada parecido a eso asoma en el horizonte.

Pues para el Congreso también rige la idea de los 100 primeros días. Nada interesante ha aparecido allí durante este tiempo, solo un desfile de tránsfugas, prontuariados, deslenguados y gente en lo esencial ociosa. Por lo menos, en el Ejecutivo hay menos gente criticable en términos parecidos.

¿Hay alguna otra fecha política cabalística? Quizás el primer año de gobierno. Tiempo más que suficiente para mostrar resultados. Por ejemplo, en áreas como el crimen violento o la minería ilegal. Por lo pronto, hay la oferta de nuevos edificios carcelarios.