Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Espectáculos

Querido exconcursante de ‘Yo soy’ es capturado por presunta extorsión a mujer: le exigía S/50.000 para no atentar contra su vida

El imitador del salsero Josimar se habría hecho pasar por integrante de la organización criminal Los Injertos del norte para intimidar a una mujer y exigirle S/50.000, según la información policial.

Mario Bonilla Gallardo participó en la edición 2026 de 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Bonilla Gallardo participó en la edición 2026 de 'Yo soy'. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Mario Joaquín Bonilla Gallardo es un cantante que ganó popularidad tras participar hace unas semanas en el reality 'Yo soy' 2026, donde sorprendió por su imitación al salsero Josimar. Además, es sobrino del recordado Makuko Gallardo, voz icónica del grupo Armonía 10.   

Sin embargo, esta vez su nombre vuelve a sonar por un motivo distinto. El artista fue detenido por la Policía en Piura debido a su presunta implicación en un caso de extorsión. Según la investigación, habría exigido S/50.000 a una mujer a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Puedes ver

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, revela por qué rechazó tentadora oferta de Corazón Serrano: “Demasiado sacrificio”

lr.pe

Mario Bonilla Gallardo se habría hecho pasar por integrante de Los Injertos del norte

De acuerdo con la información policial, Mario Joaquín Bonilla Gallardo habría contactado por WhatsApp a una mujer en Catacaos, Piura, para exigirle S/50.000 con el objetivo de no atentar contra su vida. Los mensajes contenían amenazas que buscaban intimidar a la víctima.

LR Focus

Además, el cantante presuntamente se hacía pasar por un integrante de la organización criminal Los Injertos del norte para aumentar el temor de la mujer y presionarla para que entregara el dinero.  

Ante estos hechos, las autoridades realizaron las diligencias necesarias para ubicar al exconcursante de 'Yo soy' y lograron detenerlo. Durante el operativo también fue intervenida su acompañante, una mujer identificada como María Alejandra Olaya Saavedra, de 35 años.

La policía también incautó tarjetas bancarias y celulares que serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar si guardan relación con las presuntas amenazas extorsivas. Finalmente, ambos fueron trasladados a la Divincri de Piura.

Puedes ver

Adrián Barilari es el campeón de ‘Yo soy 2026’ y se lleva S/20,000: así se vivió la final del reality de Latina

lr.pe

¿Cómo le fue a Mario Bonilla Gallardo en 'Yo Soy' 2026?

Mario Joaquín Bonilla Gallardo se presentó hace un par de semanas en el casting televisado de 'Yo Soy' 2026 con una imitación del salsero Josimar. Aunque llegó caracterizado como el artista, no logró convencer al jurado integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes decidieron no darle el voto a la siguiente etapa.

Los jueces consideraron que su voz no se parecía lo suficiente a la de Josimar y advirtieron que estaba forzando sus cuerdas vocales. Tras conocer la decisión, el sobrino de Makuko Gallardo agradeció la oportunidad y se retiró del escenario.  

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Querido exconcursante de ‘Yo soy’ es capturado por presunta extorsión a mujer: le exigía S/50.000 para no atentar contra su vida

Una enorme grieta podría dividir África en dos y crear un nuevo océano: este es el tiempo que tomaría

Florcita Polo anuncia su ruptura oficial con Luggi Yarasca tras denuncia por agresión física y psicológica: “Abro una nueva etapa”

Espectáculos

Florcita Polo anuncia su ruptura oficial con Luggi Yarasca tras denuncia por agresión física y psicológica: “Abro una nueva etapa”

Alcalde de Comas detiene concierto de La Bella Luz para sorprender a Mackeily Luján con ramo de flores: “Por talentosa”

¿Vuelve la dupla? Renzo Schuller sería el nuevo conductor de 'Combate, nueva generación' y detalle clave lo acerca a Gian Piero Díaz

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo