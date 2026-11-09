Querido exconcursante de ‘Yo soy’ es capturado por presunta extorsión a mujer: le exigía S/50.000 para no atentar contra su vida El imitador del salsero Josimar se habría hecho pasar por integrante de la organización criminal Los Injertos del norte para intimidar a una mujer y exigirle S/50.000, según la información policial.

Mario Joaquín Bonilla Gallardo es un cantante que ganó popularidad tras participar hace unas semanas en el reality 'Yo soy' 2026, donde sorprendió por su imitación al salsero Josimar. Además, es sobrino del recordado Makuko Gallardo, voz icónica del grupo Armonía 10.

Sin embargo, esta vez su nombre vuelve a sonar por un motivo distinto. El artista fue detenido por la Policía en Piura debido a su presunta implicación en un caso de extorsión. Según la investigación, habría exigido S/50.000 a una mujer a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Mario Bonilla Gallardo se habría hecho pasar por integrante de Los Injertos del norte

De acuerdo con la información policial, Mario Joaquín Bonilla Gallardo habría contactado por WhatsApp a una mujer en Catacaos, Piura, para exigirle S/50.000 con el objetivo de no atentar contra su vida. Los mensajes contenían amenazas que buscaban intimidar a la víctima.

Además, el cantante presuntamente se hacía pasar por un integrante de la organización criminal Los Injertos del norte para aumentar el temor de la mujer y presionarla para que entregara el dinero.

Ante estos hechos, las autoridades realizaron las diligencias necesarias para ubicar al exconcursante de 'Yo soy' y lograron detenerlo. Durante el operativo también fue intervenida su acompañante, una mujer identificada como María Alejandra Olaya Saavedra, de 35 años.

La policía también incautó tarjetas bancarias y celulares que serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar si guardan relación con las presuntas amenazas extorsivas. Finalmente, ambos fueron trasladados a la Divincri de Piura.

¿Cómo le fue a Mario Bonilla Gallardo en 'Yo Soy' 2026?

Mario Joaquín Bonilla Gallardo se presentó hace un par de semanas en el casting televisado de 'Yo Soy' 2026 con una imitación del salsero Josimar. Aunque llegó caracterizado como el artista, no logró convencer al jurado integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes decidieron no darle el voto a la siguiente etapa.

Los jueces consideraron que su voz no se parecía lo suficiente a la de Josimar y advirtieron que estaba forzando sus cuerdas vocales. Tras conocer la decisión, el sobrino de Makuko Gallardo agradeció la oportunidad y se retiró del escenario.