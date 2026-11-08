Andrea San Martín vuelve a estar en el centro de la polémica por el proceso legal que enfrenta con Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. Esta vez, la controversia surgió luego de que la madre del empresario compartiera una publicación en redes sociales en la que hizo una contundente advertencia sobre las medidas de protección dictadas a favor de la infante. "Tenemos evidencia", escribió.

El mensaje apareció a pocos días de cumplirse tres semanas desde que la menor quedó bajo la custodia temporal de su padre, mientras continúan las investigaciones por la denuncia de presunta violencia física y psicológica presentada contra la exreality. La publicación también incluyó una referencia al artículo 368 del Código Penal, relacionado con la desobediencia a la autoridad, lo que despertó interrogantes sobre un posible desacato a las disposiciones judiciales.

Otro tenso capítulo en la disputa legal entre San Martín y Sánchez

La controversia que enfrenta a la presentadora contra su expareja sumó un nuevo episodio luego de que la madre del empresario difundiera un mensaje que generó reacciones por su contenido. La mujer compartió una imagen del artículo 368 del Código Penal, que contempla sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad y menciona penas de cinco a ocho años de prisión.

Aunque no explicó directamente qué situación motivó su publicación, el mensaje apareció después de que la exreality anunciara su intención de ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación una vez concluidas las diligencias relacionadas con la denuncia. El pronunciamiento de la señora Alicia Colona fue interpretado como una advertencia dirigida a la influencer, aunque no confirmó que se hubiera producido una infracción.

Las estrictas restricciones judiciales que pondrían contra las cuerdas a la influencer

A raíz de la acusación presentada por Juan Víctor Sánchez contra su expareja por violencia en agravio a su hija menor, la justicia dispuso que la infante permanezca temporalmente bajo el cuidado de su padre, mientras se desarrollan las investigaciones judiciales correspondientes del incidente.

Entre las medidas de protección establecidas figura la prohibición de que Andrea San Martín tenga contacto con la menor y acceda al régimen de visitas. Asimismo, la exintegrante de 'Combate' tendría restringida la posibilidad de brindar declaraciones a la prensa sobre los detalles del caso.