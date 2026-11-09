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Milena Zárate impacta a todos con fotografía inédita junto a Edwin Sierra y deja cariñoso mensaje: "Amor de mi vida"

Milena Zárate dejó atrás las discordias con Edwin Sierra y sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto junto a su expareja y padre de su hija, en la cual ambos lucen más que felices junto a su hija.

Milena Zárate y Edwin Sierra protagonizaron una de las rupturas más mediáticas hace años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Milena Zárate y Edwin Sierra protagonizaron una de las rupturas más mediáticas hace años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La cantante colombiana Milena Zárate sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una serie de fotografías relacionadas con el crecimiento de su hija. Entre los recuerdos que decidió compartir destacó una antigua imagen en la que aparece junto a Edwin Sierra, cuando ambos todavía mantenían una relación sentimental. La postal familiar despertó curiosidad entre los usuarios debido a la mediática historia que protagonizaron antes de su separación.

La publicación también estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que la artista reflexionó sobre la infancia de la menor y la posibilidad de que siga los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. La también actriz dejó claro que respetará cualquier decisión que tome su hija y que contará con el respaldo de su familia, independientemente del camino que elija para su futuro.

Milena Zárate y la foto que causó revuelo en redes sociales.

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Milena Zárate comparte emotivo mensaje dedicado a su hija y recuerda su infancia

En la descripción de su publicación, la cantante hizo referencia a la exposición que implica crecer en una familia vinculada al espectáculo y a los reflectores. Asimismo, reconoció que todavía no sabe si la menor decidirá dedicarse a una actividad relacionada con el medio artístico, pero aseguró que tendrá el apoyo de sus padres cualquiera que sea su elección.

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"Hija de padres Artistas!!! Desde bebé bajo reflectores y todo lo que eso arrastra, no sé si tu destino sea este, pero sea cual sea ahí estaremos a tu lado amor de mi vida", escribió Milena Zárate en Instagram.

El mensaje reflejó el cariño que siente por la menor y su intención de acompañarla durante las distintas etapas de su vida. Además, las fotografías permitieron recordar algunos encuentros de la pequeña con reconocidas figuras de la televisión peruana, con quienes ha coincidido debido a la trayectoria de sus padres en el mundo del entretenimiento.

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La fotografía de Milena Zárate junto a Edwin Sierra que llamó la atención de sus seguidores

Entre las imágenes que compartió Milena Zárate también aparecieron fotografías de su hija junto a conocidas personalidades del espectáculo nacional. Magaly Medina, María Pía Copello, Gisela Valcárcel, Gian Piero Díaz y Zumba fueron algunos de los rostros reconocidos que formaron parte de los recuerdos publicados por la cantante.

Sin embargo, una de las postales que más comentarios generó fue aquella en la que aparece junto a Edwin Sierra y su hija, cuando la menor todavía era una bebé. La fotografía corresponde a una etapa en la que ambos artistas mantenían una relación sentimental y compartían momentos de su vida familiar.

La imagen llamó especialmente la atención por los antecedentes de la expareja, cuya separación estuvo acompañada de controversias y enfrentamientos públicos que ocuparon durante un largo periodo los espacios de espectáculos. Por ello, volver a verlos juntos en una antigua foto familiar despertó el interés de quienes recuerdan los episodios más comentados de su historia.

La decisión de incluir este recuerdo generó distintas opiniones entre los seguidores de la colombiana. Algunos usuarios interpretaron la postal como parte de los recuerdos de la infancia de su hija, mientras que otros cuestionaron que volviera a mostrar una imagen junto al comediante.

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