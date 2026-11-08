‘Godzilla Minus Zero’ arrasa en su estreno y lidera la taquilla de Estados Unidos con US$31,6 millones: venció al ‘Gato con sombrero’ La película japonesa sobre el rey de los monstruos 'Godzilla Minus Zero' conquistó la taquilla en los Estados Unidos.

'Godzilla Minus Zero', la nueva película de la saga japonesa, llegó a los cines de Estados Unidos y Canadácon una recaudación de US$31,6 millones durante su primer fin de semana. Con este resultado, ocupó el primer puesto de lataquilla y consiguió una cifra importante para una producción de acción real hablada en un idioma distinto al inglés.

La cinta, dirigida porTakashi Yamazaki, dejó en segundo lugar a 'El gato con sombrero', la reciente versión animada de la obra de Dr. Seuss, que obtuvo US$20 millones en sus primeros días en cartelera.

'Godzilla Minus Zero' consigue US$31,6 millones en su estreno en Estados Unidos

La nueva película japonesa 'Godzilla Minus Zero' logró el mejor debut en Norteamérica para una producción de acción real rodada en un idioma extranjero. Su desempeño también estuvo respaldado por las buenas opiniones de los espectadores y la crítica: alcanzó un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y recibió una nota A en las encuestas de salida de CinemaScore.

Las salas con pantallas de gran formato también tuvieron un papel importante en sus resultados. Según Variety, las funciones en IMAX generaron US$12,7 millones, lo que equivale al 40% de sus ingresos en Norteamérica. Si se suman otros formatos prémium, como Dolby, estos concentraron el 74% de la venta de entradas.

La cinta dirigida por Takashi Yamazaki continúa la historia de 'Godzilla Minus One', estrenada en 2023. Aquella producción debutó con US$11,4 millones en Norteamérica y terminó su recorrido en los cines con US$57 millones en ese mercado y US$113 millones en todo el mundo. Además, obtuvo el Oscar a mejores efectos visuales.

Por su parte, 'El gato con sombrero' tuvo un comienzo más discreto. La película animada recaudó US$20 millones en Norteamérica y otros US$10 millones en 60 mercados internacionales, con lo que llegó a US$30,5 millones a nivel mundial.