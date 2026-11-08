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Carlos Thornton reaparece y revela que estuvo al borde de la muerte tras sufrir dos ataques cardíacos: “He vuelto a nacer dos veces”

El querido actor peruano, recordado por su papel en novelas como 'Obsesión' y 'Torbellino', contó pasajes desconocidos de su vida privada.

Carlos Thornton tiene actualmente 56 años. Foto: Instagram.
Carlos Thornton tiene actualmente 56 años. Foto: Instagram.
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Carlos Thornton contó que su vida estuvo en riesgo en dos ocasiones debido a problemas cardíacos. El actor peruano, recordado por sus papeles en las telenovelas 'Obsesión' y 'Torbellino', sufrió su primer infarto cuando estaba cerca de cumplir 41 años.

Sin embargo, años después volvió a pasar por una situación similar y tuvo que ser sometido a una nueva intervención médica. Ambos episodios dejaron una profunda huella en su vida.

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Carlos Thornton habla sobre las dos veces que pudo haber muerto

El actor peruano contó que su primer infarto ocurrió justo un día antes de cumplir 41 años y que tuvo que pasar por una operación para salvarse. “He vuelto a nacer dos veces”, expresó al recordar los problemas de salud que le tocaron enfrentar en distintas etapas de su vida, durante una entrevista con Trome.

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Además, Carlos Thornton reveló que el pasado 5 de octubre volvió a ingresar al quirófano porque su corazón no trabajaba con normalidad. “Me intervinieron otra vez. Es que mi corazón estaba funcionando al 30%”, explicó al citado medio.

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La nueva vida de Carlos Thornton tras estar dos veces al borde de la muerte

En la entrevista, Carlos Thornton también habló sobre cómo lleva su día a día tras los problemas cardíacos que pusieron su vida en peligro. El actor contó que casi no consume alcohol y, al ser consultado sobre el tema, respondió: “Una vez al año me la 'pego'”.

A sus 56 años, también se refirió a su vida íntima y aseguró que no necesita recurrir a medicamentos para tener un buen desempeño. “Todo funciona y sirve todavía”, comentó.

Por otro lado, el actor reconoció que no le teme a la muerte, aunque tiene claro cómo quisiera pasar sus últimos momentos: “Solo espero que me encuentre con mi familia, rodeado por los míos”.

 

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