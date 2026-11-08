Carlos Thornton reaparece y revela que estuvo al borde de la muerte tras sufrir dos ataques cardíacos: “He vuelto a nacer dos veces” El querido actor peruano, recordado por su papel en novelas como 'Obsesión' y 'Torbellino', contó pasajes desconocidos de su vida privada.

Carlos Thornton contó que su vida estuvo en riesgo en dos ocasiones debido a problemas cardíacos. El actor peruano, recordado por sus papeles en las telenovelas 'Obsesión' y 'Torbellino', sufrió su primer infarto cuando estaba cerca de cumplir 41 años.

Sin embargo, años después volvió a pasar por una situación similar y tuvo que ser sometido a una nueva intervención médica. Ambos episodios dejaron una profunda huella en su vida.

Carlos Thornton habla sobre las dos veces que pudo haber muerto

El actor peruano contó que su primer infarto ocurrió justo un día antes de cumplir 41 años y que tuvo que pasar por una operación para salvarse. “He vuelto a nacer dos veces”, expresó al recordar los problemas de salud que le tocaron enfrentar en distintas etapas de su vida, durante una entrevista con Trome.

Además, Carlos Thornton reveló que el pasado 5 de octubre volvió a ingresar al quirófano porque su corazón no trabajaba con normalidad. “Me intervinieron otra vez. Es que mi corazón estaba funcionando al 30%”, explicó al citado medio.

La nueva vida de Carlos Thornton tras estar dos veces al borde de la muerte

En la entrevista, Carlos Thornton también habló sobre cómo lleva su día a día tras los problemas cardíacos que pusieron su vida en peligro. El actor contó que casi no consume alcohol y, al ser consultado sobre el tema, respondió: “Una vez al año me la 'pego'”.

A sus 56 años, también se refirió a su vida íntima y aseguró que no necesita recurrir a medicamentos para tener un buen desempeño. “Todo funciona y sirve todavía”, comentó.

Por otro lado, el actor reconoció que no le teme a la muerte, aunque tiene claro cómo quisiera pasar sus últimos momentos: “Solo espero que me encuentre con mi familia, rodeado por los míos”.