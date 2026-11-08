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Famosa exchica reality confiesa que su madre perdió ocho hijos antes de su nacimiento y conmueve con su historia: “Luego de que nací, perdió a otro”

La modelo y comunicadora reapareció tras dedicarse de lleno a su carrera profesional y a sus treinta y nueve años ha expresado su deseo de convertirse en mamá.

'Combate' fue el primer reality peruano de competencia en la TV nacional. Foto: Composición LR/Instagram.
'Combate' fue el primer reality peruano de competencia en la TV nacional. Foto: Composición LR/Instagram.
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Georgette Cárdenas, recordada por su paso por la televisión peruana, lleva un tiempo alejada de la farándula y se encuentra enfocada en terminar su carrera de Arquitectura de Interiores a sus 39 años. Sin embargo, volvió a llamar la atención tras compartir detalles poco conocidos de su vida personal.

La exchica reality de 'Combate' contó que su llegada al mundo estuvo marcada por una dura experiencia familiar. Según relató, su madre perdió ocho embarazos antes de tenerla, una situación que hizo que sus padres fueran muy sobreprotectores con ella durante su crianza.

georgette

Georgette Cárdenas también fue la reportera de 'Combate'. Foto: Instagram.

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La modelo peruana que confesó haber estafado a'Combate' y estuvo solo 5 días en competencia: ¿qué pasó?

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Georgette Cárdenas cuenta que su madre perdió ocho embarazos antes de tenerla

Georgette Cárdenas recordó que durante su niñez tuvo varias restricciones por parte de sus padres, quienes no le permitían salir con libertad por temor a que algo malo le ocurriera. La exchica reality explicó que esa actitud tenía una razón: su madre había pasado por varias pérdidas antes de conseguir tenerla.

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"Mis papás no me dejaban salir, tenían mucho miedo de que me pasara algo... Es que mi mamá perdió muchos hijos antes de que yo naciera. Mi mamá no quedaba embarazada. Perdió como a ocho hijos. Fue duro", contó en una entrevista con Perú21. También reveló que, después de su nacimiento, su madre sufrió otra pérdida y luego tuvo a su hermano.

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Georgette Cárdenas: ¿a qué se dedica ahora la modelo y exreportera de Combate?

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Georgette Cárdenas sueña con ser madre

Georgette Cárdenas habló de sus deseos de formar una familia y no pudo evitar emocionarse al recordar que espera tener hijos algún día. La exconductora de 'Combate' contó que la maternidad es una de sus mayores ilusiones y confía en que podrá cumplir ese anhelo cuando llegue el momento adecuado.

"Para mi mamá fue sumamente especial... Y me toca fibras porque yo también quiero ser mamá. Es uno de los sueños más grandes que tengo", expresó. Además, aseguró que tiene fe en que Dios le dará hijos cuando sea el momento indicado. Actualmente, la exchica reality también se interesa por temas holísticos, como la sanación con cristales y el reiki.

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