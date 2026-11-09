No, no se venden entradas para ver al papa León XIV La Conferencia Episcopal Peruana ha confirmado que las actividades religiosas serán gratuitas y ha advertido sobre anuncios que utilizan indebidamente su identidad para solicitar dinero.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, circulan en redes sociales publicaciones que ofrecen supuestas entradas pagadas para participar en las actividades del sumo pontífice. Los anuncios incluyen accesos preferenciales, encuentros privados, fotografías y bendiciones a cambio de pagos que alcanzan los S/1.000.

Una de las publicaciones identificadas por PerúCheck ofrece entradas para una supuesta actividad en Chiclayo y Cusco, mientras que otra promete una reunión personal de diez minutos con el papa. Todas utilizan elementos gráficos relacionados con instituciones católicas para aparentar legitimidad.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha señalado que las actividades religiosas del pontífice serán gratuitas y ha advertido sobre la circulación de anuncios no autorizados que solicitan dinero utilizando su identidad institucional.

1. “Ya se habilita la venta de entradas para ver al Papa León XIV”

FALSO. El Arzobispado de Lima informó oficialmente que las entradas para participar en la misa del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas son completamente gratuitas, nominativas e intransferibles.

Información difundida en redes.

La institución precisó que su venta, comercialización o transferencia está prohibida y que cualquier intento de venta indebida puede ser denunciado mediante sus canales oficiales. Por tanto, aunque sí existe un sistema de distribución de entradas para esta celebración, no se ha habilitado su venta.

¿Dónde se obtienen las entradas oficiales para la misa en Lima?

De acuerdo con el procedimiento publicado por el Arzobispado de Lima , las entradas digitales para la misa en Las Palmas estarán disponibles entre el 5 y el 8 de noviembre mediante la plataforma Ticketmaster Perú.

Cada usuario podrá solicitar hasta ocho entradas, incluida la propia, siempre que registre los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente.

Los boletos contarán con un código QR que deberá presentarse junto con el documento de identidad correspondiente. La misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m., mientras que la apertura de puertas comenzará a las 10.00 p. m. del domingo 15.

La organización también ha dispuesto zonas y accesos diferenciados para personas con discapacidad o movilidad reducida.

2. “Se venden entradas para ver al Papa León XIV según zona”

FALSO. Las fuentes oficiales consultadas del Arzobispado de Lima y la página web oficial 'León vuelve a casa' confirman la gratuidad de los accesos a las actividades anunciadas en Lima, pero no bastan por sí solas para autenticar o desmentir todos los detalles de una convocatoria atribuida a una universidad de Chiclayo.

Información difundida en redes.

De igual manera, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) desmintió, mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook el 26 de octubre de 2026, que esté realizando cobros por el encuentro del mundo universitario con el papa León XIV, programado para el 13 de noviembre en sus instalaciones.

“Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre supuestas reservas de entradas y cobros por el acceso al Encuentro del Mundo Universitario con el papa León XIV, que se realizará el próximo 13 de noviembre en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), la institución aclara que no está realizando ningún tipo de cobro para participar en este evento”, escribieron en su página de Facebook.

3. “Hacemos posible [la bendición del sumo pontífice]”

FALSO. En un comunicado fechado el 27 de agosto de 2026, la Conferencia Episcopal Peruana advirtió sobre publicaciones y anuncios pagados que utilizaban sin autorización su nombre, logotipo e imagen para solicitar transferencias de dinero.

Información difundida en redes.

La institución señaló que no cobra por bendiciones, fotografías ni encuentros con el Santo Padre.

Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana.

4. Venta de entradas para Saqsayhuaman, Cusco

FALSO. La página de Facebook El Diario Exclusivo difundió una publicación titulada “¡Será pagado! Plano de Sacsayhuamán define seis sectores para recibir al Papa León XIV”, en referencia al encuentro religioso previsto para el 15 de noviembre en la explanada de Sacsayhuamán, Cusco.

Información difundida en redes.

PerúCheck consultó directamente al gerente regional de turismo de Cusco, Rosendo Baca, quien negó esta información y advirtió que los ingresos son gratuitos: “Eso hay que decirlo categóricamente: son entradas libres y gratuitas que van a ser entregadas abiertamente sin distinción para todo el público en general con un código QR”.

Conclusión

El Arzobispado de Lima ha confirmado que las entradas para las diversas misas que brindará el papa León XIV son gratuitas, nominativas e intransferibles, mientras que el portal oficial de la visita anuncia las mismas condiciones de gratuidad para la vigilia del 12 de noviembre. Asimismo, la Conferencia Episcopal Peruana ha advertido sobre publicaciones que utilizan indebidamente su identidad para solicitar pagos por supuestas fotografías, bendiciones o encuentros con el pontífice.

Los ciudadanos pueden consultar los procedimientos de inscripción y las novedades de la visita en las páginas oficiales del Arzobispado de Lima y 'León vuelve a casa' .

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.