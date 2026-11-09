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Francia atribuyó a una unidad cibernética iraní los ataques contra refrigeradores de supermercados en Europa

Los ataques, que afectaron a cerca de 700 establecimientos y se extendieron a otros países europeos, provocaron daños materiales y deterioro de alimentos.

El Gobierno francés planea sancionar a los responsables y ha abierto una investigación judicial. Foto: AFP
El Gobierno francés planea sancionar a los responsables y ha abierto una investigación judicial. Foto: AFP
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Francia atribuyó al grupo Shahid Kaveh, vinculado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, una serie de ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados que afectaron a cientos de establecimientos europeos y provocaron pérdidas de alimentos.

El Gobierno francés anunció que impulsaría sanciones a escala europea contra los responsables, mientras la Fiscalía de París abrió una investigación y solicitó órdenes de detención internacional.

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"Es un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita", declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien confirmó que las autoridades habían convocado al embajador iraní en París para transmitirle su protesta.

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La investigación judicial apuntó específicamente a Shahid Kaveh, descrito por la fiscal de París, Laure Beccuau, como una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético de los Guardianes de la Revolución. Las pesquisas se dirigieron contra el jefe del grupo, sus dos adjuntos y cualquier otra persona que pudiera ser identificada.

Según la Fiscalía, los investigadores habían detectado indicios característicos de esa unidad, entre ellos el uso del idioma farsi y direcciones IP asociadas a terminales localizadas en Irán.

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Más de un ataque en Europa

El ciberataque investigado ocurrió durante la noche del 12 al 13 de octubre y afectó a cerca de 700 establecimientos de distribución en Francia. Los responsables tomaron el control remoto de los equipos de refrigeración mediante interfaces web, activaron ciclos de descongelamiento anómalos y de duración ilimitada y deshabilitaron las alertas de seguridad de los sensores.

La operación provocó el deterioro de alimentos, daños materiales y conatos de incendio, según las autoridades francesas.

El alcance de los incidentes trascendió las fronteras francesas. A comienzos de noviembre, supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia detectaron aumentos abruptos de temperatura en sus cámaras frigoríficas y congeladores, lo que también obligó a retirar productos afectados.

Aunque las autoridades francesas atribuyeron a Teherán el ataque ocurrido en su territorio, los datos disponibles no permitían dar por confirmada públicamente la responsabilidad iraní en todos los episodios registrados en los demás países.

La atribución francesa contrastó con las primeras hipótesis difundidas por medios especializados, que habían señalado a dos grupos de piratas informáticos prorrusos, NoName057(16) y Z-Pentest. El Kremlin había negado el 5 de noviembre cualquier implicación en los ataques.

Barrot anunció que París promovería sanciones europeas contra quienes consideraba responsables de la operación.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, indicó que los ministros de Exteriores del G7 habían recibido información sobre la atribución a Irán y que el asunto sería abordado en la reunión de cancilleres europeos prevista para ese lunes, con vistas a evaluar una respuesta conjunta.

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