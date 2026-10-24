'Donde termina la máscara': reparto, calendario de capítulos y lo que debes saber de la serie china que conquista Netflix 'Donde termina la máscara', el drama chino que arrasa en Netflix, combina romance e intrigas. La serie es protagonizada por Tian Xi Wei y Yan An, exintegrante del grupo de k-pop PENTAGON.

'Donde termina la máscara' es una de las series más vistas en Netflix.

'Donde termina la máscara' es una de las series más vistas en Netflix. Foto: Youku

Los dramas chinos siguen ganando espacio en Netflix y una de las producciones que más rápido ha conectado con el público peruano es ‘Donde termina la máscara’. La ficción, estrenada este año en China y sumada recientemente al catálogo de la plataforma, se ha convertido en una de las series asiáticas más comentadas entre los usuarios.

Actualmente, el título figura entre los contenidos más vistos de Netflix en Perú, impulsado por una historia que mezcla romance, intrigas familiares e identidades cruzadas.

¿De qué trata ‘Donde termina la máscara’ y por qué se ha convertido en un éxito?

La trama de ‘Donde termina la máscara’ gira en torno a A-Chou, una joven de origen humilde cuya vida da un giro inesperado debido a su asombroso parecido con Wei Rao, la heredera de una poderosa familia.

Cuando esta última rechaza un matrimonio arreglado con Lu Zhuo, un noble gravemente herido, A-Chou acepta ocupar su lugar a cambio de una compensación económica que le permita ayudar a su madre adoptiva. Sin embargo, el plan se complica cuando el supuesto moribundo despierta y comienza a sospechar que algo no encaja.

Tian Xiwei y Yan An encabezan el reparto de ‘Donde termina la máscara’

Al frente del reparto de ‘Donde termina la máscara’ se encuentra Tian Xi Wei, actriz que interpreta tanto a A-Chou como a Wei Rao. La artista se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más populares del entretenimiento chino gracias a producciones como ‘New Life Begins’ y ‘Romance on the Farm’. En esta ocasión asume el reto de dar vida a dos personajes con realidades opuestas, pero unidos por un sorprendente parecido físico.

Su compañero protagonista es Yan An, encargado de interpretar a Lu Zhuo. Antes de enfocarse en la actuación, el artista desarrolló carrera como integrante de PENTAGON, uno reconocido grupo de k-pop. Tras dejar la agrupación, decidió concentrarse en sus proyectos actorales en China. Completan el reparto Wang Yinan, Liu Xiaobei, Dai Gaozheng, Yin Wenxuan, Mao Linlin, Kong Lin, Tien Niu y Yang Qing, entre otros intérpretes.

'Donde termina la máscara' es una de las series más vistas en Netflix. Foto: Youku

Guía de capítulos de ‘Donde termina la máscara’ en Netflix

La serie ‘Donde termina la máscara’ cuenta con 30 episodios y forma parte de las incorporaciones más recientes de Netflix. Mientras nuevos espectadores descubren la historia, la producción ya entra en una etapa clave de la trama, marcada por revelaciones sobre el pasado de la protagonista y las consecuencias del engaño que dio origen al matrimonio. Por ahora, la plataforma muestra el siguiente calendario para los próximos capítulos: