La modelo y conductora de televisión Natalie Vértiz no logró clasificar al Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda y la lencería. Tras participar en el casting presencial de la firma estadounidense, la peruana confirmó que no formará parte del grupo de modelos que desfilará en esta edición.

A través de sus redes sociales, la conductora de televisión compartió sus impresiones sobre esta experiencia y agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso de selección. Aunque no consiguió el resultado que esperaba, destacó la importancia de haber tenido la oportunidad de presentarse ante los representantes de la marca y cumplir un sueño que mantenía desde su adolescencia.

Natalie Vértiz no fue seleccionada para el desfile de Victoria's Secret

Luego de conocer el resultado del casting, Natalie Vértiz publicó un mensaje en el que expresó su satisfacción por haber llegado hasta esa instancia, pese a no conseguir un lugar en la pasarela de Victoria’s Secret. La presentadora también resaltó el significado personal que tuvo participar en la selección de una firma que sigue desde hace años.

"¿Listas para el Superbowl chicas? Este año se siente diferente. Tuve la oportunidad de hacer el casting para Victoria’s Secret y aunque no llegué a esa pasarela, el simple hecho de haber estado ahí fue un sueño hecho realidad, ¡La pequeña yo estaría súper orgullosa!", escribió en sus plataformas digitales.

La modelo también utilizó sus historias de Instagram para destacar el cariño que recibió de sus seguidores durante esta etapa. Según manifestó, el respaldo de su comunidad fue uno de los aspectos más especiales de la experiencia, más allá del resultado final de la audición.

"Haber participado en el casting fue lindísimo y surreal, pero el cariño y el apoyo de ustedes fue lo mejor", expresó la conductora de televisión.

Finalmente, la modelo dejó una reflexión sobre las expectativas y los resultados que pueden surgir al perseguir una meta profesional. "¡A veces el resultado no es el que esperábamos, pero lo intentamos, y eso es lo que vale! Ahora, a por el siguiente", escribió.

¿Qué había dicho Natalie Vértiz sobre Victoria's Secret?

Antes de conocerse el resultado de la selección, Natalie Vértiz ya había expresado públicamente su admiración por Victoria’s Secret y el vínculo que mantiene con la marca estadounidense. La conductora habló sobre este interés durante una entrevista con RPP, en la que explicó que sigue a la firma desde que era adolescente.

"A mí me encanta la marca. Sigo la marca desde que era adolescente. Victoria’s Secret es todo un universo. A mí me encanta porque apuesta por la mujer, por sentirte bien", declaró.