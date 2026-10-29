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Antonio Pavón anuncia planes de tener un hijo con su pareja Joi Sánchez y comparte la reacción de Antoñito: "El que más..."

Tras regresar a Perú junto a Joi Sánchez, Antonio Pavón habló sin reservas sobre el proyecto de agrandar la familia. Su pareja no dudó en contar qué piensa Antoñito sobre tener un hermano.

Antonio Pavón y su pareja, la psicóloga peruana Joi Sánchez, se conocieron en 2016.
Antonio Pavón y su pareja, la psicóloga peruana Joi Sánchez, se conocieron en 2016.Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Antonio Pavón busca convertirse en padre por segunda vez, pero en esta oportunidad junto a su actual pareja, la psicóloga peruana Joi Sánchez. En una entrevista en vivo para Magaly Medina, el torero español anunció los planes de agrandar la familia y su novia reveló cuál es la reacción de Antoñito, el hijo que el exchico reality tuvo con Sheyla Rojas, ante este proyecto de vida.

La revelación se produjo en el contexto del regreso de la pareja a Lima. Al ser consultados sin filtros por la periodista si el viaje respondía a que pensaban “encargar bebé”, Pavón no dudó en confirmar: “Sí, así es”.

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Antonio Pavón revela que quiere tener un hijo con Joi Sánchez

Según compartió el exconductor de televisión, con su pareja dio un paso clave antes de intentar que ella quede embarazada: buscar los consejos de un médico especialista. “Hemos llamado a la cigüeña, que tenemos un buen amigo, un doctor que se llama Lucho Noriega, y nos hemos puesto en sus manos para que nos aconseje hacerlo de la mejor manera posible”, declaró en ‘Magaly TV, la firme’.

Además, habló sobre la edad que ambos tienen y compartió sin reservas el entusiasmo que sienten ante los planes de traer un hijo al mundo. “Joy está en una edad muy buena porque tiene 33 años, por supuesto, y yo tengo 44. Lo que sí nos gustaría es hacerlo de la mejor manera posible y estamos superilusionados con eso”, agregó.

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“Es el que más ganas tiene”: pareja de Antonio Pavón revela reacción de Antoñito sobre proyecto familiar

Fue entonces cuando Joi Sánchez, pareja de Antonio desde 2016, habló sobre el gran anhelo que siente el primogénito del torero por el proyecto familiar. “Antoñito es el que más ganas tiene. Dice: ‘Ya, Joy, vamos tarde porque yo me voy a la universidad y ya no voy a estar con el hermanito’. Y digo: ‘Ya, no te preocupes’”, contó la psicóloga, quien asumió un rol maternal en la vida del adolescente, fruto de la relación del exchico reality con la influencer Sheyla Rojas.

En ese contexto, Pavón precisó que su hijo se siente muy ilusionado con la idea de tener una hermana. “Quiere hermanita, Antoñito quiere hermanita”, sentenció.

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