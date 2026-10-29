Robotín revela cuánto dinero gana trabajando en Estados Unidos: “Un buen día me hice casi 300 dólares” Robotín reveló que puede ganar casi 300 dólares en un buen día como artista callejero en Los Ángeles. Sin embargo, sus ingresos dependen del espacio que consiga y de las propinas del público.

Alan Castillo, más conocido como Robotín, sorprendió al revelar cuánto dinero puede ganar trabajando en Estados Unidos. Durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme', el cómico contó que sus presentaciones en el muelle de Santa Mónica, en Los Ángeles, le permiten reunir importantes sumas en algunas jornadas, aunque también enfrenta días en los que sus ingresos son considerablemente menores. Según explicó, puede conseguir hasta 300 dólares por día.

El humorista explicó que no tiene asegurado un lugar para trabajar cada día. Para realizar sus espectáculos debe participar en un sorteo que determina la ubicación de los artistas, un factor que influye en la cantidad de personas que se detienen a observarlo y dejan propinas. Pese a esta incertidumbre, el artista continúa esforzándose por anunciar su personaje fuera del Perú y aprovecha otras oportunidades laborales para mantenerse mientras permanece alejado de su familia.

Robotín revela cuánto puede ganar durante un día en Estados Unidos

Al ser consultado sobre cuánto dinero puede obtener en una jornada favorable, Robotín recordó una de sus mejores experiencias desde que comenzó a trabajar en las calles estadounidenses. "Un buen día, yo me acuerdo que me hice casi 300 dólares", afirmó al describir el dinero que logró reunir durante una de esas jornadas.

No obstante, sus ganancias están lejos de ser constantes. El artista también recordó que, en una ocasión desfavorable, apenas consiguió 30 dólares. "Pero un mal día me hice 30 dólares", comentó, al evidenciar la diferencia entre sus mejores y peores resultados económicos. La cantidad de visitantes que pasan por su ubicación y se detienen a observar su caracterización resulta determinante para sus ingresos.

Peruanos en Los Ángeles sorprenden con generosas propinas

Robotín aseguró que los connacionales suelen reconocerlo cuando lo encuentran en Santa Mónica y aseveró que en varias ocasiones le han entregado propinas que representan una ayuda importante para su trabajo. "Los peruanos son los que más me dan. Me han traído propinas de 10, de 20, inclusive tengo ahí unos videítos en mi TikTok de 100", contó el humorista.

Según explicó, el reconocimiento de su personaje y la identificación con su esfuerzo laboral influyen en la generosidad de quienes se acercan a verlo. Para Alan Castillo, estos aportes no solo representan un ingreso adicional, sino también una muestra de solidaridad de los peruanos que encuentran en sus presentaciones una forma de respaldarlo lejos de su país.