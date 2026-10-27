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Andrea San Martín asegura que no le pueden prohibir ver a su hija porque ella tiene la tenencia de la menor: “No es fácil, pero me corresponde”

Andrea San Martín intentó reunirse con Juan Víctor para ver a su hija, pero no tuvo éxito. La influencer aseguró que la entrega de la menor era obligatoria y que si él se resiste, podría terminar detenido.

Andrea San Martín expresó su deseo de manejar la situación adecuadamente y recordó que tiene la tenencia de Lara. Asegura que no existen documentos que le prohíban ver a su hija. Foto: Willax
Andrea San Martín expresó su deseo de manejar la situación adecuadamente y recordó que tiene la tenencia de Lara. Asegura que no existen documentos que le prohíban ver a su hija. Foto: Willax
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Tras salir de la comisaría de Miraflores después de haber estado privada de su libertad por dos días, Andrea San Martín fue a la casa de Juan Víctor para que puedan conversar y también para que pueda reencontrarse con su pequeña. Sin embargo, no tuvo éxito. "Lo que lo que me interesa es solamente nuestra hija y cómo podemos manejar las cosas. Voy a seguir en mi ruta de manejar las cosas lo mejor posible", expresó a los medios que la acompañaron en la diligencia.

Según Andrea San Martín, el piloto de avión debía de entregarle a su hija este martes. "Es obligatorio", expresó. Cuando le preguntaron qué pasaría si Juan Víctor Sánchez se resistía a devolverle a la pequeña, ella respondió: "Se lo lleva la Policía".

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Juan Víctor Sánchez y su fría respuesta a Andrea San Martín cuando quiso ver a su hija: “Voy a comunicarme con un personal de la Policía”

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Andrea San Martín asegura que no le pueden prohibir ver a su hija menor

Andrea San Martín, quien reapareció en el baby shower de su hermana, declaró que no hay ningún documento que le prohíba estar con su hija Lara, que la tenencia la tiene ella y que hay una conciliación que no se ha respetado por parte de Juan Víctor.

"No creas que es fácil, pero me corresponde. Y así como me ven, me van a seguir viendo hoy, mañana, en tres, en cinco, en diez años. Yo soy la madre de mis dos hijas y tengo que hacer las cosas bien. Tengo que tomar aire y es lo que nos toca a todas las mamás en la vida", añadió de manera serena.

Cabe indicar que cuando Andrea San Martín logró tener contacto con Sánchez, el padre de su segunda hija le respondió de manera fría al notar su presencia afuera de su vivienda. "¿Qué deseas?", le preguntó. Cuando ella le manifestó que quería ver a la pequeña, él le indicó que no abordaría ese asunto con ella. "Por favor, voy a comunicarme únicamente con un personal de la Policía, no contigo. Mil disculpas", dijo antes de finalizar la llamada.

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