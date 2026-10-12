Cachay aclara el estado de salud de ‘Mondonguito’ tras visitarlo en UCI: “Hierba mala nunca muere”

El estado de salud de 'Mondonguito' continúa generando preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores. El cómico ambulante, cuyo nombre real es Lorenzo Zubiate, permanece internado en el hospital Cayetano Heredia debido a complicaciones respiratorias. Durante su estancia en el establecimiento médico, recibió la visita de José Luis Cachay, quien llegó para brindarle palabras de aliento y aclarar las versiones falsas que circulaban sobre su supuesta muerte.

Al recibir la visita de su colega, 'Mondonguito' no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, encontró las fuerzas para bromear sobre los rumores que lo daban por fallecido. "Hierba mala nunca muere", respondió entre risas el comediante, mientras Cachay reafirmaba para 'Trome' que su amigo continúa con vida y recibe atención médica. La visita también puso sobre la mesa la falta de respaldo sanitario que afrontan los cómicos ambulantes del país, según aludieron ambos humoristas.

Las aparentes causas de la hospitalización de 'Mondonguito'

La hospitalización de Lorenzo Zubiate está relacionada con complicaciones respiratorias que requieren vigilancia médica, según informó la hija del artista. Por su parte, Cachay contó que conocía algunos de los problemas de salud que afectan a su compañero, incluso consideró que su prolongado hábito de fumar podría haber perjudicado sus pulmones. "Él ha fumado mucho. Y quizás eso le ha afectado los pulmones, me comentan que tiene fibrosis pulmonar".

Pese a la preocupación por su estado, el exintegrante de 'Risas y salsa' manifestó su confianza en la recuperación de su colega y destacó su fortaleza para afrontar esta etapa. "Sé que es un hombre fuerte, un luchador y va a salir adelante, que va a superar sus males pulmonares y lo veremos nuevamente haciendo reír al público". Mientras tanto, el cómico ambulante continúa bajo atención médica y recibe muestras de solidaridad de sus compañeros del ambiente artístico.

La falta de apoyo a los cómicos peruanos en el sistema de salud nacional

José Luis Cachay cuestionó la falta de mecanismos de protección para los artistas que dedican su vida al entretenimiento popular. El comediante destacó la trayectoria de 'Mondonguito' junto a su participación en el programa 'Trampolín a la fama', donde alcanzó el segundo puesto junto a 'Tripita'.

"¿Cómo puede ser posible que no haya un seguro de vida para nosotros los cómicos?", expresó al referirse a la situación que atraviesan sus compañeros. Asimismo, hizo un llamado a brindar ayuda concreta y no limitarse a las muestras de preocupación. "Apoyémonos de verdad", sentenció el exintegrante de 'Los ambulantes de la risa'.