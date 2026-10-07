BTS: ¿cuál es la edad actual de los integrantes y cuándo celebran sus cumpleaños?

Llegó el día soñado por ARMY en Perú. Este miércoles 7 de octubre, BTS inicia en Lima una histórica serie de conciertos en el Estadio San Marcos, donde miles de fanáticos agotaron las entradas para ser parte del primer encuentro del grupo surcoreano con el público peruano. Las presentaciones forman parte de la gira mundial 'BTS World Tour Arirang' y marcan una de las visitas más esperadas del año.

Mientras la atención se concentra en los tres espectáculos programados en la capital peruana, muchos seguidores también aprovechan este momento para repasar algunos datos sobre los artistas que conforman la banda. Entre las consultas más frecuentes destacan las edades actuales de los integrantes y las fechas en las que celebran sus cumpleaños, información que sigue despertando interés entre los admiradores del fenómeno global del k-pop.

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Edades actuales y cumpleaños de los integrantes de BTS

Desde su debut en junio de 2013, BTS construyó una carrera que trascendió las fronteras de Corea del Sur. Integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, el grupo logró consolidar una de las comunidades de seguidores más numerosas del mundo gracias a éxitos que acumularon millones de reproducciones y una presencia constante en los principales escenarios internacionales.

A continuación, la edad actual de cada integrante en 2026 y sus respectivas fechas de nacimiento:

Jin (Kim Seok Jin) : nació el 4 de diciembre de 1992. Tiene 33 años

: nació el 4 de diciembre de 1992. Tiene SUGA (Min Yoon Gi) : nació el 9 de marzo de 1993. Tiene 33 años

: nació el 9 de marzo de 1993. Tiene J-Hope (Jung Ho Seok) : nació el 18 de febrero de 1994. Tiene 32 años

: nació el 18 de febrero de 1994. Tiene RM (Kim Nam Joon) : nació el 12 de septiembre de 1994. Tiene 32 años

: nació el 12 de septiembre de 1994. Tiene Jimin (Park Ji Min) : nació el 13 de octubre de 1995. Tiene 30 años

: nació el 13 de octubre de 1995. Tiene V (Kim Tae Hyung) : nació el 30 de diciembre de 1995. Tiene 30 años

: nació el 30 de diciembre de 1995. Tiene Jungkook (Jeon Jung Kook): nació el 1 de septiembre de 1997. Tiene 29 años.

BTS ofrecerá 3 conciertos sold out en el Estadio de San Marcos

La agrupación surcoreana de HYBE eligió el Estadio San Marcos para sus primeras presentaciones en Perú. El tour contempla conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre, fechas que movilizan a miles de seguidores ARMY llegados desde distintas regiones del país y del extranjero.

La visita también representa una nueva etapa para BTS, que regresó a los escenarios con sus siete integrantes luego de que completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y retomó las giras internacionales. El paso por Lima figura entre las escalas más comentadas de su recorrido por Sudamérica y reafirma el enorme impacto que el grupo mantiene más de una década después de su debut.