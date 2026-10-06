¿Viajará a Cusco? El deseo inesperado de V de BTS tras pisar suelo peruano

BTS está a pocas horas de reencontrarse con sus seguidores en sus tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. En medio de la emoción por la llegada de la banda surcoreana al país, V protagonizó una inesperada interacción con ARMY Perú a través de Weverse, donde habló sobre uno de los destinos turísticos más representativos del país.

Kim Taehyung, nombre real de V, respondió las preguntas de algunas admiradoras y dejó en claro que tiene un interés especial por conocer Machu Picchu. Ante la consulta de una fan sobre qué era lo que más le ilusionaba visitar durante su estadía, el integrante de Bangtan Sonyeondan respondió: "Lo que más quiero ver es Machu Picchu". La declaración volvió a despertar la ilusión de quienes esperan que el cantante pueda conocer Cusco durante su permanencia en territorio peruano.

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El rincón del mundo que V siempre soñó con conocer

El interés del cantante por Machu Picchu no surgió con su reciente interacción en Weverse. La admiración de Kim Taehyung por la ciudadela inca tiene antecedentes que se remontan a 2020, cuando un fan peruano le preguntó mediante la plataforma si le gustaría viajar a Perú y conocer este atractivo turístico. En aquella oportunidad, el artista respondió afirmativamente y manifestó sus deseos de visitar el lugar.

Años después, durante una transmisión, el integrante de BTS volvió a referirse a la ciudad peruana y reiteró que le gustaría conocerlo. Su interés también quedó registrado en una entrevista anterior, en la que Taehyung mencionó a Perú entre los destinos que le gustaría visitar y señaló específicamente a la maravilla ubicada en Cusco.

Por ello, el nuevo comentario realizado en Weverse fue rápidamente identificado por sus seguidoras peruanas como una referencia especialmente significativa. Aunque V expresó su deseo de conocer Machu Picchu, no se ha confirmado que vaya a viajar a Cusco durante esta visita.

V tiene interés de probar los sabores peruanos. Composición LR. TikTok

V revela su curiosidad por conocer los platos peruanos

La conversación del artista con sus fanáticas peruanas no se limitó a los destinos turísticos. En Weverse, el cantante también mostró curiosidad por la gastronomía nacional y pidió a las Armys sus recomendaciones sobre los platos que podría probar durante su estadía en el país.

Entre los mensajes que compartió estuvieron "Háblame de la Causa limeña" y "Ya lo tengo todo arreglado". Sus respuestas generaron entusiasmo entre los seguidores, quienes aprovecharon el intercambio para acercarle algunos aspectos de la cultura peruana antes de su llegada.

La interacción permitió conocer un poco más sobre los lugares y sabores que despiertan la curiosidad de Kim Taehyung. Mientras los fans esperan los conciertos de BTS en Perú, la posibilidad de que V pueda conocer Machu Picchu permanece como uno de los deseos que más ilusiona a ARMY Perú.