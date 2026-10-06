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V de BTS sorprende a sus fans con sus primeras fotos desde Lima: "¡Qué fue, causa!"

Kim Tae-hyung sorprendió a sus fanáticas peruanas con su primera publicación tras aterrizar a territorio nacional, donde comparte unas fotos con la frase "¡Qué fue, causa!". 

'V' causa furor en las redes sociales tras su llegada a Perú. Composición LR. Instagram
'V' causa furor en las redes sociales tras su llegada a Perú. Composición LR. Instagram
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La banda surcoreana Bangtan Sonyeondan, más conocida por sus seguidores como BTS, ingresó a suelo peruano el 5 de octubre pasado. Con el fin de interactuar con sus fanáticas, el integrante Kim Tae-hyung, apodado como V, habló con las armys mediante la plataforma ‘Weverse’, donde mencionó su deseo de conocer Machu Picchu y su interés por probar los sabores peruanos. 

Tras este encuentro con ARMY Perú, el cantante K-pop publicó una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram, junto a la conocida frase peruana "¡Qué fue, causa!". La publicación en su red social no tardó en batir récords. El post actualmente superó el millón de interacciones, convirtiendo a su vez, a la expresión nacional en una de las principales tendencias de X (antes Twitter) en Perú y Latinoamérica.

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El ARMY local celebró con memes el carisma del cantante para adoptar la jerga peruana con naturalidad. Todo apunta a que la estadía de BTS en el país dejará momentos inolvidables tanto para la banda como para las miles de seguidoras que estarán compartiendo momentos con ellos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. 

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'V' revela su curiosidad por conocer los platos peruanos. Composición LR. Instagram

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¿Machu Picchu es la próxima parada? 

Durante sus interacciones en ‘Weverse’, el cantante mencionó su interés por visitar la ciudadela inca, deseo que lleva muchos años a la espera de cumplirse, ya que en el 2020 manifestó su interés por conocer Perú, especialmente al patrimonio nacional hallado en Cusco. 

Asimismo, V reveló que le entusiasma la idea de deleitarse con la gastronomía peruana. Entre los mensajes que compartió estuvieron Háblame de la Causa limeña y Ya lo tengo todo arreglado. Las seguidoras aprovecharon este espacio para mencionarle algunos platos típicos peruanos.

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