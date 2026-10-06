V de BTS sorprende a sus fans con sus primeras fotos desde Lima: "¡Qué fue, causa!"

La banda surcoreana Bangtan Sonyeondan, más conocida por sus seguidores como BTS, ingresó a suelo peruano el 5 de octubre pasado. Con el fin de interactuar con sus fanáticas, el integrante Kim Tae-hyung, apodado como V, habló con las armys mediante la plataforma ‘Weverse’, donde mencionó su deseo de conocer Machu Picchu y su interés por probar los sabores peruanos.

Tras este encuentro con ARMY Perú, el cantante K-pop publicó una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram, junto a la conocida frase peruana "¡Qué fue, causa!". La publicación en su red social no tardó en batir récords. El post actualmente superó el millón de interacciones, convirtiendo a su vez, a la expresión nacional en una de las principales tendencias de X (antes Twitter) en Perú y Latinoamérica.

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El ARMY local celebró con memes el carisma del cantante para adoptar la jerga peruana con naturalidad. Todo apunta a que la estadía de BTS en el país dejará momentos inolvidables tanto para la banda como para las miles de seguidoras que estarán compartiendo momentos con ellos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

'V' revela su curiosidad por conocer los platos peruanos. Composición LR. Instagram

¿Machu Picchu es la próxima parada?

Durante sus interacciones en ‘Weverse’, el cantante mencionó su interés por visitar la ciudadela inca, deseo que lleva muchos años a la espera de cumplirse, ya que en el 2020 manifestó su interés por conocer Perú, especialmente al patrimonio nacional hallado en Cusco.

Asimismo, V reveló que le entusiasma la idea de deleitarse con la gastronomía peruana. Entre los mensajes que compartió estuvieron Háblame de la Causa limeña y Ya lo tengo todo arreglado. Las seguidoras aprovecharon este espacio para mencionarle algunos platos típicos peruanos.