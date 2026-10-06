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Mónica Delta se pone de lado de las Armys y respeta su pedido de privacidad ante la llegada de BTS a Perú: "No vamos a decir dónde están"

¡Marca distancia de Gunter Rave! Mónica Delta confirmó la llegada de BTS a Lima y aseguró que Latina Noticias no revelará la ubicación de los integrantes, en respuesta al pedido de privacidad de las Armys.

Decisión de Mónica Delta fue celebrada por las Armys en Perú. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Decisión de Mónica Delta fue celebrada por las Armys en Perú. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La llegada de BTS al Perú generó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente luego de que los siete integrantes arribaran a Lima la noche del 5 de octubre. La agrupación surcoreana se prepara para cumplir con tres presentaciones programadas en el Estadio San Marcos, mientras la comunidad Armys pidió a los medios evitar la difusión de información sobre el hotel, traslados y actividades privadas de los artistas.

En medio de esta cobertura, Mónica Delta sorprendió durante la emisión de Latina Noticias al confirmar que el grupo ya se encontraba en la capital peruana, aunque decidió no revelar el lugar donde estaban hospedados. La periodista explicó que el noticiero optaría por respetar la privacidad de los músicos y centrar la información en los conciertos que tienen previstos durante su estadía en Perú.

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Mónica Delta respalda a Armys: respeta pedido de privacidad para BTS

Mónica Delta se refirió a la llegada de BTS durante una transmisión de Latina Noticias y destacó la relevancia internacional de la agrupación surcoreana. La conductora confirmó que los integrantes ya estaban en Lima y señaló que se encontraban preparando las presentaciones que ofrecerán ante sus seguidores en el Estadio San Marcos.

"Están todos, contentos por la llegada de BTS. Hay que decirlo, es un elenco musical que está rompiéndola alrededor del mundo. Ya están en nuestra capital", manifestó la periodista durante el programa.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su decisión de no brindar información relacionada con la ubicación de los integrantes. Mónica Delta dejó claro que conocía detalles sobre la estadía de la banda, pero que no los compartiría públicamente debido al pedido realizado por las Armys.

"No vamos a decir dónde, por supuesto, pero lo que sí decimos es que ya están preparando los tres conciertos que están previstos para que se realicen en el estadio de San Marcos", afirmó la presentadora.

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Armys aplauden decisión de Mónica Delta

La posición del programa fue recibida de manera positiva por integrantes de ARMY Perú, quienes habían solicitado previamente a fanáticos y medios de comunicación que evitaran divulgar datos sobre el hospedaje, los desplazamientos o los espacios privados que pudieran visitar los artistas durante su permanencia en Lima.

Tras las declaraciones de Mónica Delta, varias usuarias expresaron su respaldo a la decisión de Latina Noticias. Entre los comentarios publicados en redes sociales aparecieron mensajes como "los mejores, gracias Latina por respetar la privacidad de los chicos" y "dando el ejemplo".

Otras seguidoras también aprovecharon la conversación para solicitar el mismo criterio a otros medios de comunicación. "Les seré fiel a partir de ahora, muchas gracias por respetar" y "Hay que dejarlos descansar y respetar" fueron algunas de las reacciones compartidas después de la emisión.

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La polémica por Gunter Rave: periodista expresó que revelará todos los detalles sobre BTS en Perú

La postura asumida por Mónica Delta y Latina Noticias marcó distancia con los comentarios de Gunter Rave durante una transmisión de Canal N. El periodista abordó el pedido de las Armys mientras se mostraban imágenes correspondientes a la llegada de los siete integrantes de BTS al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Durante su intervención, el comunicador hizo referencia a la solicitud de las seguidoras para que no se difundiera información sobre el hotel ni se realizaran acercamientos a los lugares donde los músicos pudieran descansar durante su visita a Perú.

"Vamos a ver qué más actividades han preparado. Lo cierto es que, de acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel, ¿no es cierto?", señaló el conductor.

Después de mencionar esta petición, Rave sostuvo que el equipo periodístico continuaría atento a las actividades de la banda durante su permanencia en Lima.

"Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, pues estamos detrás de la noticia", manifestó durante la transmisión.


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