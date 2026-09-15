¿Quién es Dayalid Coronado, la modelo transgénero que representa a Perú en el Miss International Queen 2026?

El Miss International Queen 2026 se llevará a cabo el 19 de septiembre en Pattaya, Tailandia, con 27 candidatas compitiendo por la corona que pertenece a Midori Monét, ganadora 2025. Fotos: Instagram.

El Miss International Queen 2026 se llevará a cabo el 19 de septiembre en Pattaya, Tailandia, con 27 candidatas compitiendo por la corona que pertenece a Midori Monét, ganadora 2025. Fotos: Instagram.

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El Miss International Queen 2026, certamen internacional de belleza dirigido a mujeres transgénero, celebrará su gala final este sábado 19 de septiembre en el teatro Tiffany's Show, situado en Pattaya, Tailandia. En esta edición, 27 candidatas provenientes de distintos países competirán por la corona que actualmente pertenece a Midori Monét, representante de Estados Unidos y ganadora del certamen en 2025.

Entre las participantes que más atención han generado se encuentra Dayalid Coronado, representante del Perú en el Miss International Queen 2026. Como parte de la competencia, las candidatas han participado en diversas actividades y eventos desarrollados en diferentes regiones de Tailandia, entre ellas Prachuap Khiri Khan.

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¿Quién es Dayalid Coronado, representante del Perú en el Miss International Queen 2026?

Dayalid Coronado es una reconocida modelo transgénero peruana nacida en Tumbes, región que ha representado en distintas etapas de su trayectoria artística y dentro de los certámenes de belleza.

Su acercamiento al mundo del espectáculo comenzó a los 17 años, cuando incursionó en el transformismo y el baile. En 2018 viajó desde Tumbes hasta Lima para competir en Reina Drag. Aunque fue eliminada durante la primera fecha del concurso, aquella participación significó uno de sus primeros pasos dentro de un camino que posteriormente continuaría vinculado a los escenarios y a los concursos de belleza.

Cinco años más tarde, en 2023, Coronado participó como Miss International Trans Tumbes. En aquella competencia logró destacar y obtuvo la banda a la mejor sonrisa, llevando nuevamente el nombre de su región a una plataforma dedicada a la belleza trans.

En 2026 fue seleccionada para participar en el Miss International Queen, con la misión de devolverle al Perú el título que anteriormente consiguió su compatriota Catalina Marsano en la edición de 2024.

Así destacó Dayalid Coronado en el Miss International Queen 2026

Durante la reciente competencia de talentos, denominada Talent Quest, Dayalid Coronado llamó la atención por la seguridad y profesionalismo que mostró al enfrentar un inesperado inconveniente durante su presentación.

Mientras realizaba su coreografía sobre el escenario, el vestido que utilizaba sufrió una falla considerable. Sin embargo, la representante peruana optó por continuar con su actuación sin perder la concentración ni mostrar inseguridad frente al público.

La manera en que reaccionó ante el imprevisto, su capacidad para adaptarse rápidamente y la actitud que mantuvo durante el resto de su presentación fueron destacadas por seguidores del concurso y especialistas en certámenes de belleza.

Coronado también tuvo una importante participación en el World Equality Forum, espacio en el que las candidatas abordaron asuntos relacionados con la inclusión, la igualdad y los derechos de las personas transgénero.

Durante su intervención, la representante peruana compartió un mensaje centrado en la importancia del reconocimiento legal, la dignidad y el derecho de cada persona a vivir libremente de acuerdo con su identidad.

"La verdadera igualdad comienza cuando la ley nos reconoce tal como somos, porque nuestra identidad, dignidad y derechos nunca deberían ser barreras para vivir en libertad", expresó la Miss International Queen Perú 2026.

Dayalid Coronado tuvo una destacada participación en el World Equality Forum. Foto: Instagram

Conoce a todas las candidatas del Miss International Queen 2026