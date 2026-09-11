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Kiara Franco y Rowell Urban sorprenden con 'Amantes', una colaboración que fusiona salsa y reparto

Rowell Urban y Kiara Franco estrenaron una nueva versión de 'Amantes', un clásico del reguetón adaptado al ritmo del reparto.


Rowell Urban y Kiara Franco lanzan "Amantes"
Rowell Urban y Kiara Franco lanzan "Amantes"
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El cantante cubano de reparto Rowell Urban y la reconocida salsera peruana Kiara Franco se unen por primera vez para presentar una nueva versión de 'Amantes', uno de los clásicos del reguetón, ahora llevado al ritmo del reparto. La esperada colaboración llega gracias a Befocus Music y RM Producciones y promete convertirse en una de las novedades musicales favoritas de sus seguidores.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales desde el jueves 10 de septiembre y llegó acompañada de un videoclip protagonizado por ambos artistas, quienes han decidido mostrar una faceta diferente de su propuesta musical.

PUEDES VER: Rowell Urban: "El género del reparto nació en Cuba, pero Perú lo internacionalizó"

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Kiara Franco y Rowell Urban sorprenden con feat.

La salsa y el reparto se encuentran en esta nueva versión de 'Amantes', que incorpora la personalidad y el estilo particular de Kiara Franco y Rowell Urban. La producción musical estuvo a cargo del reconocido productor Ernesto Losa, quien cuenta con Discos de Oro y Platino certificados por la RIAA, junto con Ale-Pro, destacado productor especializado en el género reparto.

Kiara Franco no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa de su carrera y agradeció el respaldo que viene recibiendo del público durante sus presentaciones de cada fin de semana, donde interpreta canciones como 'Confieso', 'Como yo nadie te ha amado' y 'Amiga mía'.

"Estoy muy feliz con el apoyo del público cada fin de semana, gracias por apoyar lo que hago. Es la primera vez que colaboro con Rowell y hemos encontrado una buena química de trabajo y estamos seguros de que esta canción les gustará mucho a todos nuestros seguidores", manifestó la cantante.

Por su parte, Rowell Urban, quien viene destacando en la escena del reparto con éxitos como 'Qué rico fue', 'Furia repartera' y 'Un tin', apuesta ahora por esta colaboración junto a la artista peruana. Este último tema recibió recientemente Discos de Oro y Platino certificados por la RIAA en 2026, consolidando el crecimiento internacional del cantante cubano.

"Trabajar con Kiara ha sido buenísimo, me alegro mucho que se haya sumado a esta nueva canción, sé del talento que tiene y estoy contento con el resultado que ya lo verán en los próximos días", comentó Rowell Urban.

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