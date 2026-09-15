HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Policía colaboró con 'La Jauría? y Keiko planea manipular la historia del Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

En 1997 liberaron 1.500 alces en antiguas minas de carbón de EE. UU. y casi 30 años después la manada ya supera los 13.000 ejemplares

Las antiguas minas de carbón, junto a inviernos suaves y pocos depredadores, favorecieron el aumento de la manada, que se ha convertido en la mayor población silvestre de alces al este de las Montañas Rocosas.

Kentucky reintrodujo alces en 1997, con un ambicioso proyecto que logró elevar su población de 1.541 a más de 13.000 ejemplares en casi 30 años.
Kentucky reintrodujo alces en 1997, con un ambicioso proyecto que logró elevar su población de 1.541 a más de 13.000 ejemplares en casi 30 años. | Foto: Forgotten Appalachian wildlife
Escuchar
Resumen
Compartir

En 1997, en Estados Unidos inició un ambicioso programa para recuperar la población de alces que había desaparecido de la región más de un siglo atrás. Para ello, entre ese año y 2002 fueron trasladados y liberados 1.541 ejemplares en el sureste del estado.

Los animales encontraron un entorno favorable en una zona de unos 17.000 kilómetros cuadrados, donde convivían bosques, terrenos agrícolas y antiguas minas de carbón rehabilitadas. El proyecto tenía como meta alcanzar los 10.000 alces, pero casi 30 años después la población ya supera los 13.000 ejemplares.

PUEDES VER: Una cueva en Nueva Zelanda conservó un mundo perdido de hace un millón de años: loros ancestrales y una comunidad de aves moldeada por súper-erupciones y eras de hielo

lr.pe

Los alces regresaron a una región donde habían desaparecido

El regreso de estos animales tiene un antecedente marcado por la desaparición. El último alce oriental fue abatido en Pensilvania el 1 de septiembre de 1877, mientras que la caza y la pérdida de hábitat terminaron provocando la desaparición de la especie de los Apalaches durante más de un siglo.

Para revertir esta situación, Kentucky capturó 1.541 alces en seis estados del oeste de EE. UU.: Arizona, Kansas, Dakota del Norte, Nuevo México, Oregón y Utah. Los ejemplares fueron trasladados a 16 condados del sureste de Kentucky, donde comenzó una población que crecería mucho más de lo previsto.

PUEDES VER: Mucho más antigua de lo que se creía: la Gran Pirámide de Egipto habría sido construida en la Edad de Piedra, hacia 40.000 a. C

lr.pe

Las antiguas minas de carbón se convirtieron en un hábitat ideal

Una de las claves para entender el crecimiento de la manada está en las antiguas minas de carbón a cielo abierto. Estos terrenos habían sido rehabilitados después de la explotación y cubiertos con pastos, creando amplias zonas abiertas que ofrecían alimento a los alces, mientras los bosques cercanos funcionaban como refugio y áreas de cría.

A este entorno se sumaron los inviernos suaves y la escasez de grandes depredadores, como osos y lobos. Aunque las antiguas minas solo representan cerca del 10% de la zona de reintroducción, terminaron desempeñando un papel importante en la expansión de una manada que actualmente es considerada la mayor población silvestre de alces al este de las Montañas Rocosas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Atención inmigrantes | Esto pasa con tus créditos del Seguro Social si tu TPS finaliza en Estados Unidos

Atención inmigrantes | Esto pasa con tus créditos del Seguro Social si tu TPS finaliza en Estados Unidos

LEER MÁS
Terror para los clientes de Walmart | FDA anuncia el retiro de un famoso producto por posible contaminación por E. coli

Terror para los clientes de Walmart | FDA anuncia el retiro de un famoso producto por posible contaminación por E. coli

LEER MÁS
Alerta máxima en Nueva York | FDA ordena retiro de productos muy consumidos en el hogar: ¿Por qué razón?

Alerta máxima en Nueva York | FDA ordena retiro de productos muy consumidos en el hogar: ¿Por qué razón?

LEER MÁS
Un rastro de pisadas de hace 66,5 millones de años revela las primeras huellas de un T. rex adulto caminando

Un rastro de pisadas de hace 66,5 millones de años revela las primeras huellas de un T. rex adulto caminando

LEER MÁS
Desviaron sus ríos hacia huertos y campos de cultivo: Irán dejó literalmente al aire libre 8.000 millones de toneladas de sal del lago Urmia

Desviaron sus ríos hacia huertos y campos de cultivo: Irán dejó literalmente al aire libre 8.000 millones de toneladas de sal del lago Urmia

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025