La 'Trilogía Salsa 90's' regresa a Lima con un nuevo concierto el 19 de diciembre en Costa 21, tras el éxito de su primera edición. Foto: difusión

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Tras el éxito de su primera edición y ante la gran acogida del público, la 'Trilogía Salsa 90’s' tendrá una segunda fecha en Lima. El esperado concierto se realizará el sábado 19 de diciembre en Costa 21 y volverá a reunir en un mismo escenario a los exintegrantes de Salserín, Adolescentes y Salsa Kid’s.

El espectáculo, que el pasado 14 de agosto despertó una ola de nostalgia entre los seguidores de la salsa juvenil, regresará con una propuesta cargada de recuerdos y grandes éxitos. Uno de los momentos más esperados será ver nuevamente juntos a los artistas que marcaron una época, interpretando las canciones que conquistaron al público durante la década de los noventa. Además, se confirmó que la 'Trilogía Salsa 90’s' llegará por primera vez a Arequipa y Trujillo.

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Exintegrantes de Salserín, Adolescentes y Salsa Kids vuelven a Lima

Luego del multitudinario concierto que logró agotar sus entradas, los cantantes que formaron parte de la época dorada de Salserín, Adolescentes y Salsa Kids volverán al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores. Las agrupaciones, consideradas referentes de la salsa juvenil, ofrecerán tres noches especiales en las que repasarán los temas que acompañaron a toda una generación.

La nueva edición contará nuevamente con una cartelera encabezada por René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, integrantes de Ex Salserín: El Reencuentro. Por parte de Ex Adolescentes estarán Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo, mientras que Salsa Kid’s se presentará con Omar Rodríguez, Jomy Colón y Louis Quintero, quienes continúan celebrando sus 35 años de trayectoria en territorio peruano.

Entradas para 'La trilogía de los 90' en Lima

La preventa de entradas para 'La trilogía de los 90' bajo la promoción 2x1 comenzó con gran demanda y, según la información difundida, superó las 10.000 entradas vendidas en tiempo récord. La promoción estará disponible hasta el lunes 14 de septiembre o hasta agotar stock a través de Teleticket. Por su parte, las fechas de venta para los conciertos de Arequipa y Trujillo serán anunciadas próximamente.

La cita del 19 de diciembre promete convertirse en una celebración de la salsa de los años 90. El público podrá recordar y bailar clásicos como 'De sol a sol', 'Yo sin ti', 'Virgen', 'Clase social' y 'La magia de tus 15 años', entre otros éxitos que forman parte de la historia de estas agrupaciones.