Josianni Sciotti, de 19 años, rompió su silencio a través de las rede sociales tras polémica vinculada al Miss Mundo 2026. | Foto: composición LR/Instagram

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Josiane Sciotti respondió a las críticas que recibió tras representar al Perú con un traje inspirado en la llamerada puneña durante el desfile ‘Dances of the World’ del Miss Mundo 2026, cuya gran final se realizó este sábado 5 de septiembre. La elección del traje generó cuestionamientos en redes sociales, principalmente entre usuarios bolivianos que acusaron a la representante peruana de apropiación cultural.

Ante los comentarios, la modelo de 19 años publicó un pronunciamiento en sus redes sociales para explicar los motivos de su elección. Sciotti, quien alcanzó el Top 20 general del certamen y el Top 5 de América y el Caribe, citó el reconocimiento oficial de la llamerada puneña como patrimonio cultural del Perú y también se refirió a los vínculos históricos entre las expresiones culturales de Perú y Bolivia.

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Josiane Sciotti responde a las críticas por la llamerada

En su mensaje, Josiane Sciotti dejó claro que su intención era responder a los cuestionamientos con argumentos y documentación. La candidata sostuvo que la danza está vinculada a la región Puno y que su reconocimiento como expresión cultural peruana cuenta con respaldo oficial. “La Llamerada Puneña es una manifestación cultural vinculada a Puno, Perú”, afirmó, antes de citar la resolución emitida por el Ministerio de Cultura, mediante la cual la danza fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

“Esto no es una opinión personal. El Ministerio de Cultura del Perú, mediante la Resolución Viceministerial N.* 032-2024-VMPCIC/MC, declaró oficialmente a la Danza de la Llamerada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación el 1 de febrero de 2024”, sustentó. Josiane resaltó que la declaratoria señala expresamente a Puno y reconoce la expresión como parte de la diversidad artística andina, “relacionada con la memoria histórica y con el rol de los arrieros de camélidos en el territorio altiplánico”.

Josiane Sciotti en el Miss Mundo 2026. Foto: Instagram

La modelo también destacó la presencia de esta manifestación en distintas provincias de la región. “Además, la Llamerada Puneña continúa siendo practicada en diferentes provincias de la región Puno, entre ellas Lampa, Azángaro, San Román, El Collao, Puno, Yunguyo y Chucuito, y forma parte de importantes festividades de la región”, explicó.

"No es apropiación", afirmó la representante peruana

Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento estuvo dirigido a quienes calificaron su presentación como una apropiación cultural. Sciotti rechazó esa postura, pero admitió que las expresiones culturales andinas mantienen vínculos y una historia que trascienden a las actuales fronteras entre Perú y Bolivia. "La propia declaratoria del Ministerio de Cultura reconoce ese carácter transfronterizo y los vínculos culturales existentes en los Andes", agregó.

Con este argumento, defendió su decisión de presentar la llamerada como parte de la cultura peruana. "No es una provocación, una falta de respeto ni una apropiación", afirmó.

Sciotti, en esa línea, reivindicó el significado que tuvo para ella llevar esta tradición al certamen internacional. "Estoy orgullosa de haber llevado una parte de la cultura de Puno y del Perú al escenario internacional de Miss World", expresó. La representante peruana cerró su mensaje con una reflexión sobre el debate: "La cultura merece ser compartida, pero también merece ser reconocida con respeto, historia y evidencia".