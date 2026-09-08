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La selección peruana se enfrentará a un viejo conocido en el inicio de su camino en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Las dirigidas por Antonio Rizola, que buscan uno de los boletos para el Mundial, se verán las caras contra la Argentina de Facundo Morando en la primera jornada.

A pocas horas del compromiso, el extécnico de Alianza Lima se refirió al presente del vóley peruano y no dudó en elogiar sus cualidades.

Facundo Morando elogia al vóley peruano

"No sé si me corresponde opinar, creo que están en un proceso de trabajo. A ese trabajo hay que darle tiempo. Como ya hablamos una vez, a las chicas que están acá hay que acompañarlas y respetarlas porque, como todas las chicas de selección, hacen un esfuerzo muy grande. Antonio (Rizola) dijo que está proyectando el equipo a futuro y ojalá que así sea.", indicó en diálogo con el programa aquiTVO.

El entrenador de la selección argentina, que tuvo un exitoso paso por Alianza Lima, remarcó que el voleibol peruano tiene una cualidad muy peculiar que solo se aprecia en pocos países del mundo.

"El país tiene algo que muy pocos países lo tienen, que el vóley es el segundo deporte nacional. ¿Cuántos hay en el mundo? De los que conozco yo: Polonia, Turquía quizás… Italia y Estados Unidos tienen deportes que están muy arriba", puntualizó.

"Lo de Perú es algo que hay que explotarlo de alguna manera. Lo que logró la generación de Cecilia (Tait), Cenaida (Uribe) y todas esas mujeres fue increíble. Se hizo y se construyó; hoy la liga no sería lo que es y el deporte no movería la cantidad de gente y los sponsors. Nosotros en Argentina nos quejamos que los varones ganaron 2 medallas olímpicas, y el deporte sigue igual", concluyó.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina vóley?

El partido entre Perú vs Argentina, correspondiente a la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley, se juega hoy, martes 8 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión del partido de la Matadoras estará a cargo de la señal de Latina TV.