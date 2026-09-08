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Facundo Morando llena de elogios al vóley peruano y lo destaca a nivel mundial: "Tiene algo que muy pocos países tienen"

A pocas horas de jugar contra Perú en el inicio del Campeonato Sudamericano, el entrenador de la selección argentina señaló una cualidad del vóley peruano y lamentó que en su país no ocurra algo similar.

Facundo Morando ganó 2 títulos con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/aquiTVO
Facundo Morando ganó 2 títulos con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/aquiTVO
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La selección peruana se enfrentará a un viejo conocido en el inicio de su camino en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Las dirigidas por Antonio Rizola, que buscan uno de los boletos para el Mundial, se verán las caras contra la Argentina de Facundo Morando en la primera jornada.

A pocas horas del compromiso, el extécnico de Alianza Lima se refirió al presente del vóley peruano y no dudó en elogiar sus cualidades.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Argentina HOY EN VIVO por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

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Facundo Morando elogia al vóley peruano

"No sé si me corresponde opinar, creo que están en un proceso de trabajo. A ese trabajo hay que darle tiempo. Como ya hablamos una vez, a las chicas que están acá hay que acompañarlas y respetarlas porque, como todas las chicas de selección, hacen un esfuerzo muy grande. Antonio (Rizola) dijo que está proyectando el equipo a futuro y ojalá que así sea.", indicó en diálogo con el programa aquiTVO.

El entrenador de la selección argentina, que tuvo un exitoso paso por Alianza Lima, remarcó que el voleibol peruano tiene una cualidad muy peculiar que solo se aprecia en pocos países del mundo.

"El país tiene algo que muy pocos países lo tienen, que el vóley es el segundo deporte nacional. ¿Cuántos hay en el mundo? De los que conozco yo: Polonia, Turquía quizás… Italia y Estados Unidos tienen deportes que están muy arriba", puntualizó.

"Lo de Perú es algo que hay que explotarlo de alguna manera. Lo que logró la generación de Cecilia (Tait), Cenaida (Uribe) y todas esas mujeres fue increíble. Se hizo y se construyó; hoy la liga no sería lo que es y el deporte no movería la cantidad de gente y los sponsors. Nosotros en Argentina nos quejamos que los varones ganaron 2 medallas olímpicas, y el deporte sigue igual", concluyó.

PUEDES VER: Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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¿A qué hora juega Perú vs Argentina vóley?

El partido entre Perú vs Argentina, correspondiente a la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley, se juega hoy, martes 8 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión del partido de la Matadoras estará a cargo de la señal de Latina TV.

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