Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La polémica en torno al albergue de perros y gatos en Chaclacayo volvió a colocar a Alejandra Baigorria en el centro de la discusión pública. La empresaria no solo cuestionó que su nombre apareciera vinculado a las denuncias sobre las condiciones precarias del lugar —administrado en el distrito donde su padre, Sergio Baigorria, ejerce como alcalde—, sino que además dejó entrever un presunto interés político detrás de la acusación.

La respuesta no tardó en llegar. Representantes que alzan su voz por esta situación rechazaron las insinuaciones de la ‘Gringa de Gamarra’ y remarcaron que su labor se sostiene en la defensa del bienestar animal. La tensión escaló con declaraciones directas que marcaron distancia de la versión de la empresaria.

Animalistas rechazan versión de Alejandra Baigorria tras denuncia por abandono de albergue

Las voceras animalistas fueron claras al responder a Alejandra Baigorria y desmontaron la idea de que las denuncias respondían a candidaturas o campañas municipales. “Queremos aclararle a la señorita, a la señora Alejandra Baigorria: yo no voy a postular para alcalde, la señora tampoco”, manifestaron en un nuevo reportaje revelado en ‘Magaly TV, la firme’, programa en el que realizaron la denuncia inicial que desató la polémica.

La réplica se reforzó con otra declaración que apuntó a centrar el debate en la situación de los animales y no en disputas partidarias. “Así que deje de decir que esto es por política. No es política, es cuestión de humanidad”, sentenció. Además de las palabras, los colectivos llevaron ayuda al albergue: alimentos medicados, antipulgas y medicamentos. La acción buscó demostrar que su intervención no se limita a la crítica, sino que también incluye apoyo directo a los perros y gatos afectados.

PUEDES VER: Hermano de Alejandra Baigorria sufre duro accidente vehicular y genera preocupación al mostrar daños que sufrió su auto

Previamente, Alejandra Baigorria se deslindó por completo de las acusaciones y puso en duda que su nombre se vinculara a este caso. Además, deslizó que las denunciantes podrían estar usando esta situación con fines políticos. “Habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí. Habría que ver: esas señoras, ¿qué cosa están haciendo? ¿Será que quieren hacer algo político? ¿Será que se van a lanzar para alcaldesa? ¿Será que quieren hacer campaña en base a esto?”, manifestó la esposa de Said Palao.

El padre de la empresaria, Sergio Baigorria, respaldó la versión de su hija sobre los supuestos intereses de las activistas y anunció que tomaría acciones legales.



