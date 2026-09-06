Óscar Custodio lanza fuerte exigencia tras regreso de La Bella Luz a los escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

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La orquesta La Bella Luz volvió a los escenarios con un concierto gratuito realizado en Lima el 5 de septiembre, evento que reunió a una importante cantidad de seguidores. La presentación significó el regreso de la agrupación luego de la controversia generada por la denuncia pública de Naldy Saldaña.

Durante el espectáculo también estuvo presente Óscar Custodio, fundador y propietario de La Bella Luz, quien anteriormente había dejado el liderazgo de la orquesta en manos de su hijo. El empresario aseguró que su principal objetivo es que la agrupación continúe haciendo música y que su heredero pueda desarrollar su trabajo con el respaldo de su experiencia.

“Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo. Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás”, señaló Custodio.

El fundador agregó que continuará acompañando a su hijo para transmitirle los conocimientos adquiridos durante sus años al frente de la agrupación. “Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, sostuvo.