HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Óscar Custodio lanza fuerte exigencia tras regreso de La Bella Luz a los escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Óscar Custodio no se quedó de brazos cruzados ante los comentarios recibidos sobre el regreso de La Bella Luz.

Oscar Custodio de La Bella Luz
Oscar Custodio de La Bella Luz
Escuchar
Resumen
Compartir

La orquesta La Bella Luz volvió a los escenarios con un concierto gratuito realizado en Lima el 5 de septiembre, evento que reunió a una importante cantidad de seguidores. La presentación significó el regreso de la agrupación luego de la controversia generada por la denuncia pública de Naldy Saldaña.

Durante el espectáculo también estuvo presente Óscar Custodio, fundador y propietario de La Bella Luz, quien anteriormente había dejado el liderazgo de la orquesta en manos de su hijo. El empresario aseguró que su principal objetivo es que la agrupación continúe haciendo música y que su heredero pueda desarrollar su trabajo con el respaldo de su experiencia.

PUEDES VER: Johanna San Miguel confiesa que entró en profunda depresión tras su separación: “He llorado tanto que ya no tengo lágrimas”

lr.pe

“Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo. Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás”, señaló Custodio.

El fundador agregó que continuará acompañando a su hijo para transmitirle los conocimientos adquiridos durante sus años al frente de la agrupación. “Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, sostuvo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Concierto GRATIS de La Bella Luz hoy sábado: lugar, horarios, setlist, invitados y todo sobre su show en Lima

Concierto GRATIS de La Bella Luz hoy sábado: lugar, horarios, setlist, invitados y todo sobre su show en Lima

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por asegurar que César Sánchez Chavesta es un "gran profesional" pese a denuncia de Naldy Saldaña

Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por asegurar que César Sánchez Chavesta es un "gran profesional" pese a denuncia de Naldy Saldaña

LEER MÁS
Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, pierde los papeles con la prensa y agrede a periodista al llegar a la Fiscalía por caso Naldy Saldaña

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, pierde los papeles con la prensa y agrede a periodista al llegar a la Fiscalía por caso Naldy Saldaña

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025