Ken-Y regresó a Lima para agradecer a sus fans por el éxito de su show 'Enamorado', anunciando un segundo concierto el 30 de octubre en el Arena 1. Fotos: difusión.

Ken-Y regresó a Lima para agradecer a sus fans por el éxito de su show 'Enamorado', anunciando un segundo concierto el 30 de octubre en el Arena 1. Fotos: difusión.

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El cantante Kenny Vázquez, más conocido como Ken-Y, llegó a Lima para agradecer a los peruanos por el éxito de su show 'Enamorado' en el Arena 1 y aprovechó para anunciar el segundo round de su espectáculo. Este nuevo concierto se realizará el viernes 30 de octubre en el mismo escenario. El artista puertorriqueño advirtió que será la última oportunidad que tendrán sus fans en Perú de disfrutar de este tour, en una noche que contará con invitados peruanos y grandes sorpresas.

Tras el éxito de la primera presentación de su tour 'Enamorado', Ken-Y regresó a Lima para reencontrarse con sus seguidores e invitarlos a su concierto, que coincidirá con las celebraciones por Halloween. Prometió que interpretará sus grandes éxitos como 'Down', 'Igual que ayer', 'Me matas', 'Te regalo amores', 'Princesa' y 'Llorarás', canciones que marcaron una generación.

El artista puertorriqueño promete una noche inolvidable con sus grandes éxitos, en medio de las celebraciones por Halloween. Foto: Sandy Carrión/La República.

Ken-Y habla de su separación de R.K.M. y su etapa de solista

Ken‑Y, una de las voces emblemáticas del reguetón romántico y exintegrante del dúo R.K.M. & Ken‑Y, ofreció una entrevista a La República en la que destacó que Perú fue clave en su carrera musical. Asimismo, el artista boricua se refirió al gran desafío que tuvo cuando se lanzó como solista, no por falta de talento y oportunidades, sino por alejarse de la marca.

“No fue nada difícil. Lo difícil es despegarse de la marca, sí. Porque la marca R.K.M. y Ken-Y es muy fuerte, pero trabajar no, porque básicamente en el grupo yo tenía total libertad, era la voz principal, era productor principal, era compositor principal, o sea, tenía la carga de concepto. Entonces, era hacerlo, pero sin la otra parte”, manifestó Ken‑Y, quien perdió más de 15.000 dólares en Barranco, pero un sereno se lo devolvió.

Según el cantante de 41 años, el público logró identificarlo como solista, aunque le costó un poco. “Lo difícil fue despegarme de la marca, gracias a Dios ya la gente entendió y tiene muy claro que Ken-Y es otra cosa aparte y que viene de un dúo exitoso, y que sigo teniendo la misma esencia, pero esta vez en solitario”, añadió una de las voces más reconocidas del género urbano romántico.

Al ser consultado si habrá un nuevo concierto de reencuentro con R.K.M. (José Luis Nieves), el boricua aseguró que no hay intenciones de volverse a juntar como dúo, que se formó en 2003 y que se terminó de desintegrar en el 2024. “No, no tenemos planes. No puedo decir ‘never say never’, pero no está en mis planes ni a corto ni a largo plazo”, recalcó el artista que ha conquistado a millones de seguidores con una propuesta que combina ritmos urbanos, melodías románticas y letras que han trascendido generaciones.

Ken-Y promete gran show en Lima

Ken-Y se alista para reencontrarse con sus seguidores en Lima, en el segundo round de ‘Enamorado’, programado para el 30 de octubre, a partir de las 9.00 p. m., en el Arena 1 de la Costa Verde. El artista puertorriqueño adelantó que una de las principales novedades será la incorporación de un segundo escenario, que permitirá acercar aún más el espectáculo a sus fans. Este espacio será utilizado durante distintos momentos con invitados especiales.

Ken‑Y espera que este nuevo concierto se convierta en una celebración de la nostalgia, el romanticismo y las canciones que acompañaron a toda una generación. “Perú siempre ha sido muy especial para mí y volver después de la primera presentación tiene un significado enorme. Esta vez quiero que vivamos una noche todavía más cercana, con las canciones que nos han acompañado durante tantos años y algunas sorpresas. Será la última vez que presentemos ‘Enamorado’ en Perú, así que espero que podamos despedir este formato juntos, cantando, recordando y disfrutando como lo hemos hecho siempre”, señaló Ken-Y, quien recordó que las entradas están a la venta en Joinnus desde los S/128.