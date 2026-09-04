El piloto Mario Hart aseguró que Alejandra Baigorria no debería ser responsabilizada por la gestión de su padre. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV

El piloto Mario Hart aseguró que Alejandra Baigorria no debería ser responsabilizada por la gestión de su padre. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV

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Una denuncia por el presunto abandono de animales en un albergue de Chaclacayo puso en la mira a Sergio Baigorria, alcalde del distrito. Sin embargo, el caso también alcanzó a su hija, Alejandra Baigorria, debido al respaldo público que la empresaria ha mostrado hacia su padre y a su vínculo con iniciativas de ayuda social.

La polémica abrió un debate en ‘Sin +Q Decir’ sobre el grado de responsabilidad que tendría la popular ‘Gringa de Gamarra’ frente a esa polémica. En medio de esta discusión, Mario Hart salió en defensa de su expareja y marcó distancia de las acusaciones.

Mario Hart respalda a Alejandra Baigorria

El piloto consideró que la relación familiar entre Alejandra y el burgomaestre no basta para atribuirle responsabilidad sobre el albergue. Hart recordó, además, que la empresaria ha mostrado interés por ayudar a animales en otras oportunidades y sostuvo que no está obligada a hacerse cargo de todos los casos que lleguen a sus redes sociales.

“La realidad es que Alejandra no tiene ninguna responsabilidad sobre ese albergue y sobre ese descuido de los perros. El ser hija del alcalde no le hace responsable y no te obliga a estar viendo los mensajes en tus redes sociales o contestar a cuanto albergue… uno hace lo que puede, como en algún momento ella lo ha hecho en otros albergues”, señaló.

El ex de Korina Rivadeneira también planteó que la exposición pública de la esposa de Said Palao habría sido utilizada para colocar el caso en el centro de la polémica. “Han utilizado su nombre para llamar la atención”, afirmó.

Ethel Pozo recordó el respaldo de Alejandra Baigorria a la gestión de su padre

Durante la conversación, Ethel Pozo puso sobre la mesa otro elemento de la controversia: el respaldo que Alejandra ha mostrado públicamente hacia su padre. La conductora recordó la participación de la empresaria en campañas vinculadas a la candidatura de Sergio Baigorria. “Mucha gente relaciona que gracias a Alejandra y por las campañas que ayudó su papá está sentado en el sillón municipal”, señaló.

La observación abrió la discusión sobre si ese respaldo público puede generar algún nivel de responsabilidad ante los cuestionamientos que recibe actualmente la gestión del alcalde.

Hart también planteó una hipótesis respecto al origen de los cuestionamientos. El piloto sostuvo que, si la denuncia buscara afectar políticamente a Sergio Baigorria, tal como dejó entrever su expareja, se trataría de una estrategia cuestionable. No obstante, reconoció que existe un problema que requiere atención. “Si es como lo da a entender Alejandra: desprestigiar a su papá para de alguna manera promocionarse y lanzarse como alcaldesa, sería un juego sucio. Lo que sí está claro es que el albergue está en malas condiciones, eso sí hay que tratar de solucionar. Los animales no tienen la culpa de nada... pueden tener una mejor vida”, precisó.