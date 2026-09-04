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Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria y alcalde de Chaclacayo, rompió su silencio tras la denuncia que lo vincula, junto a su hija, con un caso de presunto abandono de animales en un albergue. El burgomaestre rechazó las acusaciones y salió en defensa de la empresaria, quien también había cuestionado públicamente los señalamientos.

La controversia surgió a raíz de un reportaje emitido por el programa de Magaly Medina. Tras ello, la popular ‘Gringa de Gamarra’ se pronunció y dejó entrever que la polémica tendría como objetivo favorecer a determinados candidatos en las próximas elecciones municipales. Ahora, el burgomaestre respaldó esa versión y presentó documentos para explicar su posición.

Padre de Alejandra Baigorria la defiende tras denuncia expuesta en programa de Magaly Medina

A través de un video publicado en sus redes sociales, Sergio Baigorria se deslindó de los señalamientos difundidos en el programa de Magaly y cuestionó la forma en que se abordó el caso. “Aclarar algunos puntos que han salido en un programa de espectáculos y la verdad es que rechazo rotundamente todo. Quiero explicarles que hay un problema entre los vecinos donde en un predio han puesto perros”, manifestó.

Para sustentar su versión, el burgomaestre mostró una serie de documentos relacionados con la situación de los animales. Entre ellos, presentó un requerimiento de la Fiscalía que llegó a la municipalidad el 3 de septiembre, el mismo día en que se difundió el reportaje de ‘Magaly TV, la firme’. En el documento, se solicitaba a la comuna que adoptara acciones para garantizar de manera temporal la alimentación, atención y cuidado de los perros y gatos, además de gestionar su posterior reubicación.

Baigorria también exhibió un acta fechada el viernes 4 de septiembre, en la que consta el envío de alimentos para los animales que permanecían en el lugar. Sin embargo, señaló que existía otro documento que, según su versión, complicaba la intervención municipal. Se trataba de una carta notarial del 2 de septiembre, en la que la propietaria de los animales exigía que se prohibiera cualquier acción sobre sus mascotas, incluidas las donaciones, bajo advertencia de iniciar acciones penales. De acuerdo con el alcalde, la mujer habría abandonado el predio, que pertenecería a otra propietaria, dejando a los animales en el lugar.

En medio de esta explicación, Sergio Baigorria calificó de “patraña” los cuestionamientos dirigidos contra él y su hija. Además, coincidió con la esposa de Said Palao al señalar que detrás de la polémica podría existir un interés político. “Esto es una patraña que nos están haciendo por una candidata o algunos candidatos que se quieren presentar a la municipalidad”, aseguró.

Finalmente, el alcalde cuestionó que su hija haya quedado involucrada en el caso y advirtió que recurrirá a la vía legal. “Rechazo rotundamente que se metan con mi hija porque el alcalde soy yo y lo que están buscando es promocionarse porque no tienen otra idea en la cabeza de hacer una fiesta democrática, de hacer sus propuestas de campaña. Quieren colgarse de mí diciendo que no cumplo cuando acá está todo lo que estoy cumpliendo, y lo peor de todo es que se metan con la familia. Eso no lo voy a aceptar. Ya tomaré medidas legales”, sentenció.