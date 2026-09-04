Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

Christian Cueva se negó a declarar al inicio sobre Pamela López, pero al final reveló cómo se encuentra la relación entre ambos. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV

Christian Cueva se negó a declarar al inicio sobre Pamela López, pero al final reveló cómo se encuentra la relación entre ambos. | Foto: composición LR/Instagram/+QTV

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Christian Cueva sorprendió con su reacción al nuevo romance de su expareja Pamela López. La madre de sus hijos confirmó recientemente su relación con el empresario Franco Portales, por lo que el popular ‘Aladino’ fue consultado sobre esta nueva historia de amor que ya genera atención en la farándula nacional.

Lejos de las respuestas confrontacionales que ofreció en el pasado al referirse a la madre de sus hijos, el futbolista, quien mantiene una relación con Pamela Franco, optó por revelar cuál es el estado actual de su vínculo con López y dejó ver que ambos atraviesan una etapa distinta.

Christian Cueva se pronuncia tras nuevo romance de Pamela López

Todo ocurrió durante una entrevista que Mariela Zanetti realizó para el podcast ‘Q’ Bochinche’. La actriz cómica abordó a Christian Cueva y no dudó en consultarle por el reciente romance de Pamela López. “La otra ha oficializado a su nueva pareja”, mencionó la conductora.

En un primer momento, el futbolista se mostró reacio a responder y señaló ante las cámaras del programa que no podía hablar sobre el tema. Sin embargo, cuando Zanetti le preguntó si su silencio se debía a que podía ser demandado por la madre de sus hijos, el llamado ‘Aladino’ dejó en claro que actualmente intenta mantener una mejor relación con la trujillana.

“Estoy tratando de llevar las cosas bien”, puntualizó Cueva, quien hasta hace unas semanas protagonizaba un intercambio de fuertes mensajes públicos con la ‘KittyPam’, en medio de denuncias cruzadas relacionadas con la crianza de sus hijos.

La propia Pamela López había mencionado días atrás que su relación con el futbolista atravesaba una etapa de mejora. No obstante, precisó que este cambio se produjo a partir de una iniciativa suya, pues le pidió a Cueva una mayor participación en el cuidado de sus hijos.

“Ha mejorado porque le he pedido de mil maneras que yo no me abastezco. Le solicité que me ayude con mis niños porque yo no tengo ayuda los fines de semana. Él se inclina más con el varón, y estamos en ese camino. Levanté la bandera de paz. Le dije que necesitaba que fuera un padre presente y no un padre económico”, manifestó en una edición pasada del mismo programa del canal dirigido por María Pía Copello.