Peruana Josiane Sciotti clasificó al TOP 20 del Miss World 2026 en Vietnam y dejó atrás a varias favoritas del certamen de belleza
La estudiante de Medicina ha dejado atrás a grandes favoritas como las representantes de Venezuela, Chile y Bolivia en este certamen de belleza.
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Este sábado 5 de septiembre se realiza la edición 73 del Miss Mundo o Miss World. En esta final, realizada en Vietnam, la gran sorpresa ha sido la modelo peruana Josiane Sciotti, quien primero clasificó al TOP 40 y minutos después fue llamada al TOP 20. La estudiante de Medicina se mostró sorprendida porque no fue tomada en cuenta como una de las grandes favoritas.
A sus 19 años, la modelo peruana Josiane Sciotti tuvo un gran logro en lo que va del certamen, a pesar de su corta edad y poca experiencia en certámenes de belleza. Asimismo, dejó atrás a grandes favoritas como las representantes de Venezuela, Chile o Bolivia, que ni siquiera clasificaron al TOP 40.
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Josiane Sciotti aspira a convertirse en cirujana plástica y reconstructiva mientras expande su carrera en el modelaje a nivel internacional. Fotos: composición LR/Instagram
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¿Quiénes clasificaron al TOP 20 del Miss World 2026?
Candidatas de América & El Caribe
- Perú (Josiane Sciotti)
- Estados Unidos (Mary Sickler)
- Argentina (Alina Akselrad)
- República Dominicana (Joheirry Mola)
- Brasil (Gabriela Botelho)
Candidatas de Asia & Oceanía
- Filipinas (Asia Rose Simpson)
- Cook Islands (Tiarē Henry-Anguna)
- China (Dong Yifei)
- Vietnam (Bảo Ngọc Lê Nguyễn)
- Malasia (Taanusiya Chetty)
Candidatas de África
- Senegal (Fatoumata Diop)
- Kenia (Trizah Muhenje Akala)
- Sudáfrica (Romanda Hombir)
- Zambia (Adah Mushibi)
- Zimbabue (Brunette Makanyiso)
Candidatas de Europa
- Francia (Indira Ampiot) / TOP model
- Gibraltar (Julia Horne)
- Bélgica (Olga Lombardo)
- España (Elisabeth Reynés Alabern)
- Ucrania (Valeriia Lisovska)