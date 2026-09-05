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Peruana Josiane Sciotti clasificó al TOP 20 del Miss World 2026 en Vietnam y dejó atrás a varias favoritas del certamen de belleza

La estudiante de Medicina ha dejado atrás a grandes favoritas como las representantes de Venezuela, Chile y Bolivia en este certamen de belleza.



Josiane Sciotti, modelo peruana de 19 años, sorprende al clasificar al TOP 20 en la edición 73 del Miss Mundo 2026, que se celebra en Vietnam.
Josiane Sciotti, modelo peruana de 19 años, sorprende al clasificar al TOP 20 en la edición 73 del Miss Mundo 2026, que se celebra en Vietnam.
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Este sábado 5 de septiembre se realiza la edición 73 del Miss Mundo o Miss World. En esta final, realizada en Vietnam, la gran sorpresa ha sido la modelo peruana Josiane Sciotti, quien primero clasificó al TOP 40 y minutos después fue llamada al TOP 20. La estudiante de Medicina se mostró sorprendida porque no fue tomada en cuenta como una de las grandes favoritas.

A sus 19 años, la modelo peruana Josiane Sciotti tuvo un gran logro en lo que va del certamen, a pesar de su corta edad y poca experiencia en certámenes de belleza. Asimismo, dejó atrás a grandes favoritas como las representantes de Venezuela, Chile o Bolivia, que ni siquiera clasificaron al TOP 40.

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¿Quiénes clasificaron al TOP 20 del Miss World 2026?

Candidatas de América & El Caribe

  • Perú (Josiane Sciotti)
  • Estados Unidos (Mary Sickler)
  • Argentina (Alina Akselrad)
  • República Dominicana (Joheirry Mola)
  • Brasil (Gabriela Botelho)

Candidatas de Asia & Oceanía

  • Filipinas (Asia Rose Simpson)
  • Cook Islands (Tiarē Henry-Anguna)
  • China (Dong Yifei)
  • Vietnam (Bảo Ngọc Lê Nguyễn)
  • Malasia (Taanusiya Chetty)

Candidatas de África

  • Senegal (Fatoumata Diop)
  • Kenia (Trizah Muhenje Akala)
  • Sudáfrica (Romanda Hombir)
  • Zambia (Adah Mushibi)
  • Zimbabue (Brunette Makanyiso)

Candidatas de Europa

  • Francia (Indira Ampiot) / TOP model
  • Gibraltar (Julia Horne)
  • Bélgica (Olga Lombardo)
  • España (Elisabeth Reynés Alabern)
  • Ucrania (Valeriia Lisovska)
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