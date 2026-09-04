¿La Antártida se recupera? Científicos identifican que ganó 695.000 millones de toneladas de hielo en solo dos años

Un inusual aumento en las nevadas antárticas añadió millones de toneladas de hielo a la Antártida. Foto: Pixabay

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La Antártida registró un aumento excepcional de su masa de hielo entre 2021 y 2023. Durante ese periodo, la capa de hielo ganó aproximadamente 695.000 millones de toneladas, el mayor incremento observado por los satélites GRACE. Sin embargo, este crecimiento temporal no significa que el continente haya revertido las pérdidas acumuladas durante las últimas décadas.

Una nueva investigación publicada en Nature encontró que el fenómeno estuvo relacionado principalmente con un calentamiento sostenido ocurrido a miles de kilómetros de distancia. Este cambio en las condiciones oceánicas alteró la circulación de la atmósfera y favoreció el transporte de mayores cantidades de humedad hacia la Antártida Oriental.

El calentamiento tropical llevó más humedad hacia la Antártida

Los investigadores, dirigidos por el Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias (IOCAS), analizaron observaciones satelitales, núcleos de hielo, registros de vapor de agua y simulaciones de circulación atmosférica para determinar qué provocó el aumento de hielo.

Mecanismo de teleconexión que vincula el calentamiento de las aguas cálidas tropicales con el aumento temporal de la masa de la capa de hielo antártica. Foto: IOCAS

Durante 2021-2023, las aguas de una zona tropical ubicada entre el Pacífico occidental y el océano Índico oriental permanecieron inusualmente cálidas. Este calentamiento generó ondas de Rossby que se desplazaron hacia las altas latitudes del sur y modificaron la circulación atmosférica sobre la Antártida Oriental.

El nuevo patrón favoreció la llegada de aire húmedo procedente del Índico. Como consecuencia, aumentaron los llamados ríos atmosféricos que alcanzaron el continente y provocaron nevadas intensas y persistentes en la región comprendida entre la Tierra de la Reina Mary y la Tierra de Wilkes.

Las simulaciones también determinaron que el calentamiento tropical fue el principal factor detrás de los cambios atmosféricos y del incremento de las nevadas. En cambio, la actividad antropogénica explicó solo el 9% de la anomalía registrada.

"Hemos descubierto una vía de teleconexión entre la zona cálida tropical y la capa de hielo de la Antártida Oriental que hasta ahora había pasado desapercibida", declaró Yunhe Wang, investigador del IOCAS y primer autor del estudio.

El aumento de hielo no significa una recuperación

Aunque el aumento del hielo fue extraordinario, los investigadores advierten que no representa una recuperación de la capa de hielo antártica. Durante las últimas dos décadas, el continente ha perdido masa a un promedio aproximado de 140.500 millones de toneladas cada año.

La Antártida Occidental continúa registrando pérdidas, mientras algunos glaciares de salida de la Antártida Oriental afrontan el derretimiento de la base de sus plataformas de hielo y una aceleración de su flujo debido a aguas oceánicas cálidas.

El estudio señala que episodios similares de calentamiento sostenido en las aguas tropicales podrían producirse aproximadamente una vez cada década. Esto revela que fenómenos ocurridos lejos de la Antártida pueden influir durante varios años en sus nevadas y en la cantidad de hielo acumulada.

"Nuestra investigación proporciona una base teórica para comprender los cambios en la masa de la capa de hielo antártica y para realizar futuras investigaciones sobre el clima de la Antártida Oriental", añadió Wang.