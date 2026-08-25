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Tepha Loza revela la 'indiferencia' de sus excompañeros de ‘Esto es guerra’ tras perder a su madre: "Ni un solo mensaje”

La hermana de Melissa Loza contó que no recibió mensajes de sus excompañeros de 'Esto es guerra' tras la muerte de su madre y aseguró que esta experiencia cambió su percepción sobre las amistades que se forman en televisión.

Tepha Loza contó duro momento que vivió tras la muerte de su madre. Foto: composición LR/difusión/GC studio TV
Tepha Loza contó duro momento que vivió tras la muerte de su madre. Foto: composición LR/difusión/GC studio TV
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Tepha Loza contó en el pódcast 'Nadie Sabe' que atravesó un difícil periodo de duelo tras la muerte de su madre y que, durante ese proceso, no recibió muestras de apoyo de varios de sus excompañeros de 'Esto es guerra'. La exchica reality aseguró que esperaba al menos un gesto de solidaridad de personas con las que compartió durante varias temporadas del programa.

La influencer reveló que la falta de comunicación de su antiguo entorno televisivo la marcó y cambió su percepción sobre las amistades que construyó en televisión. "Pasé por un momento delicado con lo de mi mamá y nadie de los realities me escribió ni un mensaje. No es por nada, pero yo compartí bastante con Paloma Fiuza, Ducelia, Elías Montalvo y muchísimos de ahí. Hasta mi mismo productor, ni un solo mensaje", afirmó.

PUEDES VER: Tepha Loza es operada de emergencia a pocas semanas de la muerte de su madre

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Tepha Loza cuestiona las amistades que construyó en 'Esto es guerra' tras la muerte de su madre

Durante la conversación, Tepha Loza mencionó a algunos de sus excompañeros de 'Esto es guerra' y recordó que, pese al tiempo que compartieron en el reality, no recibió palabras de condolencia ni muestras de preocupación tras la pérdida de su madre.

La exchica reality también aseguró que sintió la ausencia de apoyo incluso por parte de personas que formaban parte de su entorno laboral. Según explicó, esta experiencia le permitió distinguir entre los vínculos que surgen por la convivencia diaria en un set de televisión y las amistades que realmente permanecen fuera de cámaras.

PUEDES VER: Tepha Loza reaparece tras la muerte de su madre y rompe en llanto al recordarla: “Solo tengo ganas de llorar”

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"Ahí se ve cuándo hay amistad. Para mí, en ese mundo no hay amistad, y eso lo sé por muchas cosas que he pasado", sostuvo Tepha Loza durante el pódcast 'Nadie Sabe'.

Para la exchica reality, la falta de apoyo durante su duelo terminó convirtiéndose en una experiencia que modificó su manera de entender las relaciones que se forman dentro del mundo televisivo.

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