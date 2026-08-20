Caen presuntos ladrones que robaron casa de Bárbara Cayo en San Isidro: actriz expuso fuertes imágenes del atraco

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El robo a la vivienda de Bárbara Cayo en San Isidro, ocurrido el pasado 15 de agosto mientras la artista y su familia se encontraban fuera, no quedaría impune. Tras la denuncia pública de la actriz y la difusión de imágenes de seguridad, la Policía Nacional logró detener a dos presuntos responsables del atraco, quienes fueron captados ingresando y saliendo con objetos de valor.

La noticia generó gran impacto entre los seguidores de la mayor de las hermanas Cayo, quien expuso en redes sociales y en televisión lo sucedido y expresó su indignación. La captura de los sospechosos se produjo días después, en operativos realizados en el Callao y Miraflores.

Capturan a presuntos implicados en robo a casa de la actriz Bárbara Cayo

La Policía informó que entre los detenidos se encuentra Óscar Tizón Purizaga, de 58 años, intervenido en su vivienda en el Callao. Según las autoridades, el hombre presenta antecedentes por hurto agravado en 2014 y 2016. Al ser capturado, declaró: “Necesito ver a mi abogado, yo no sé nada, no sé por qué me están interviniendo”.

El segundo implicado, identificado como Luis Flores, fue retenido en la Depincri de Miraflores. En la conferencia de prensa, los efectivos detallaron que se incautaron geolocalizadores de oro, detectores de metales, medio kilo de marihuana y dinero en efectivo.

La actriz, de 52 años, compartió públicamente imágenes del robo y dejó ver la impresión que le causó el suceso. “Estoy un poco en shock. He estado haciendo todos los trámites de la denuncia. Creo que nadie tiene derecho a usurpar de esa manera, ni llevarse las cosas de uno, las cosas de valor. Más que de valor monetario, se llevaron cosas de valor sentimental. Se llevaron mis joyitas, mi pasaporte italiano y mi pasaporte peruano”, expresó.

La declaración de la hermana de Stephanie Cayo puso énfasis en la pérdida de objetos personales que, más allá de su valor económico, tenían un significado especial. La difusión del video de las cámaras de seguridad del exterior del inmueble permitió identificar a los implicados. En las imágenes se observa a dos sujetos ingresando por la puerta principal en horas de la tarde y huyendo minutos después, dejando la chapa violentada. La artista también mostró cómo los delincuentes desordenaron el interior de su casa en busca de objetos de valor.