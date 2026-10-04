Elecciones 2026: así quedó el mapa electoral en el centro y oriente del Perú, según boca de urna de Datum

Las Elecciones Regionales y Municipales han reconfigurado el mapa político del país. El centro y la región oriental han dado paso a figuras de nuevas agrupaciones políticas. Huánuco, Pasco, Lima Provincias, Junín, Huancavelica y Ayacucho presentan algunas diferencias en sus resultados. Lo mismo ocurre con Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

En el centro, partidos que no obtuvieron el respaldo esperado en las Elecciones Generales tuvieron una nueva oportunidad. Podemos Perú, agrupación que apenas alcanzó el 1,5% de los votos válidos, obtuvo dos gobiernos regionales en esta zona del país. En Junín, Fernando Orihuela captó el 32,1% de los votos, mientras que en Ayacucho, Renol Pichardo logró el 36,3%, según el boca de urna de Datum. Ambas figuras representan al partido de José Luna y Daniel Urresti.

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Otros partidos que no tuvieron mayor suerte en los comicios pasados y que terminaron obteniendo resultados favorables fueron Alianza para el Progreso y Frente de la Esperanza, las agrupaciones de César Acuña y Fernando Olivera, respectivamente. El primero logró colocar a Juan Común en una virtual segunda vuelta, con el 29,5% de los votos, a pocas décimas de ganar en primera vuelta. Común se enfrentaría a Samuel Morán, de Perú Primero, para convertirse en el próximo gobernador regional de Huancavelica. Por su parte, Lucio Rojas, representante del Frente de la Esperanza, logró el 31,6% de los votos en Pasco.

El caso de Huánuco es similar. Rosali Leandro, de País para Todos, sería la próxima gobernadora regional de Huánuco tras obtener el 31,6% de los votos.

En Lima, el liderazgo de Renovación Popular se perfila cada vez más. Luego de posicionarse como partido ganador en las elecciones municipales de la capital, la agrupación celeste logró ser la más votada en las Elecciones Regionales de Lima Provincias. Pese a este respaldo, Javier Alvarado, candidato de la organización celeste —que participa en alianza con el Movimiento Regional Patria Joven—, obtuvo el 20,3% de los votos e irá a segunda vuelta contra Andrés Tello, de Somos Perú, quien alcanzó el 16,8%.

Los resultados en Oriente

Lo mismo se podría decir de los resultados en Oriente. En esta zona del país, Somos Perú —partido que solo había obtenido el 0,75% de los votos en los comicios generales— logró posicionar en el primer lugar a dos de sus candidatos en sus respectivas regiones. Se trata de Almicar Díaz, de Amazonas, quien logró el 25,1% de los votos, y Sandro Acosta, quien obtuvo el 29,5% en Ucayali. Díaz se enfrentaría en segunda vuelta a Grimaldo Vásquez, de Victoria Amazonense, mientras que Acosta lo haría contra Antonio Marino, de Renovación Popular.

Otros dos candidatos serían elegidos gobernadores sin necesidad de una segunda vuelta. Óscar Cabrera, de Avanza País, consiguió el 31% de los votos y superaría así el umbral del 30% necesario para ser elegido gobernador de San Martín en primera vuelta. En Madre de Dios, Simón Horna, de Ahora Nación, tendría el mismo destino al alcanzar el 47% de la preferencia electoral.

En Loreto, Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, se enfrentaría a Germán Chong, de Somos Perú. El primero obtuvo el 26,7% de la preferencia electoral y el segundo, el 24,8%.