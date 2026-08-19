El misterio del colmillo del narval finalmente tiene una respuesta: científicos revelan qué le permite crecer recto hasta 3 metros

Un estudio en Nature Communications revela la compleja arquitectura de los colmillos de narval a escala nanométrica, descubriendo dos estructuras que giran en sentidos opuestos. | Foto: Cancuníssimo

Un estudio en Nature Communications revela la compleja arquitectura de los colmillos de narval a escala nanométrica, descubriendo dos estructuras que giran en sentidos opuestos. | Foto: Cancuníssimo

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Un estudio publicado en Nature Communications analizó por primera vez la arquitectura interna a escala nanométrica del colmillo del narval y encontró una organización mucho más compleja de lo esperado.

Mediante avanzadas técnicas de rayos X en 3D, investigadores liderados por Henrik Birkedal, de la Universidad de Aarhus, observaron cómo se organizan los materiales que forman este enorme diente.

La orientación interna del cuerno del narval.

¿Qué descubrieron los científicos?

El equipo examinó tres colmillos de narval mediante tomografía tensorial y potentes rayos X producidos en sincrotrones de Suecia, Suiza y Francia. Esta tecnología permitió reconstruir la orientación de sus componentes internos a escala nanométrica y seguir su organización desde el interior hasta el exterior.

Los resultados revelaron que el colmillo no contiene una única estructura helicoidal, como podría sugerir su apariencia. En realidad, está compuesto por dos estructuras que giran en sentidos opuestos: las fibrillas del cemento externo forman una hélice hacia la izquierda, mientras que las de la dentina interna lo hacen hacia la derecha.

Esta organización contrapuesta ayuda a compensar las tensiones generadas durante el crecimiento y evita que el diente termine curvándose o retorciéndose excesivamente. Así, el narval puede desarrollar un colmillo extremadamente largo, de hasta tres metros, manteniendo una trayectoria prácticamente recta.

Parte interna del cuerno del narval.

El hallazgo podría inspirar nuevos materiales

La estructura descubierta ofrece un ejemplo de cómo la naturaleza puede fabricar materiales capaces de combinar resistencia, estabilidad y flexibilidad mediante la orientación de fibras a escalas diminutas.

Los autores consideran que comprender estos mecanismos podría aportar ideas para desarrollar nuevos materiales artificiales con mejores propiedades mecánicas.

Expertos citados en el análisis señalan que la compensación entre giros opuestos recuerda a principios utilizados actualmente para diseñar estructuras sometidas simultáneamente a torsión y flexión.

Este conocimiento podría trasladarse al desarrollo de biomateriales y materiales compuestos destinados a sectores como la medicina, la construcción o la ingeniería aeroespacial.