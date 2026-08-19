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Inició el VI Festival de Cine de Áncash con una variada programación de cine nacional, internacional y regional

Del 17 al 22 de agosto, Huaraz se convierte por sexto año consecutivo en el epicentro del cine con una agenda de proyecciones, competencias y talleres.

Inauguración oficial de la 6.ª edición del Festival de Cine de Áncash. Creadores, invitados y asistentes se reunieron en la jornada inicial para dar comienzo al evento (Foto: Difusión).
Inauguración oficial de la 6.ª edición del Festival de Cine de Áncash. Creadores, invitados y asistentes se reunieron en la jornada inicial para dar comienzo al evento (Foto: Difusión).
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Con la proyección de la película Raíz, arrancó este lunes en la ciudad de Huaraz la sexta edición consecutiva del Festival de Cine de Áncash, cita que convertirá a la ciudad en el epicentro cinematográfico de la región hasta el próximo sábado 22 de agosto.

El evento mantendrá una agenda continua de seis días que combina competencias oficiales, espacios formativos, muestras regionales y conversatorios con realizadores. Bajo el lema "Cine que inspira, une y resiste en cada historia", el festival reafirma su compromiso de visibilizar nuevas miradas y descentralizar la oferta audiovisual.

"Durante estos seis años, el Festival de Cine de Áncash ha buscado consolidarse como una plataforma para visibilizar nuevas miradas, generar espacios de formación y fortalecer la identidad audiovisual de la región. Queremos seguir construyendo comunidad a través del cine", destacó Karolay Ramírez, directora del Festival.

Competencias y proyecciones destacadas

La selección de este año se divide en tres secciones competitivas: Nacional, Internacional y Local. Además, las Muestras Ancashinas ofrecerán una ventana privilegiada para las producciones de realizadores vinculados a la zona.

Entre las actividades clave del programa figuran:

  • Muestras y estrenos: Exhibición de la cinta Islandia y los cortometrajes realizados en la III Residencia.
  • Espacios de diálogo: Conversatorios con los directores seleccionados, la presentación de proyectos locales y una charla virtual con un invitado especial.
  • Cierre y premiación: El sábado 22 de agosto se celebrará la gala de clausura con la premiación de los ganadores, un show cultural y la exhibición de las obras distinguidas.

El VI Festival de Cine de Áncash, como espacio comprometido con el desarrollo cultural de la región, invita al público a ser parte de esta nueva edición y conocer una programación que reúne distintas voces, géneros y miradas, con especial atención a las historias que nacen desde Áncash.

larepublica.pe

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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