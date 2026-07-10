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¡Se acabó el amor! Tras cuatro años de relación, IU y Lee Jong Suk decidieron poner fin a su romance, según confirmaron sus agencias. La pareja, considerada una de las más queridas de Corea del Sur, había mantenido una historia que comenzó en la amistad y se transformó, después de mucho tiempo, en un vínculo sentimental que cautivó a millones de seguidores.

El anuncio oficial llegó en un contexto de rumores sobre distanciamiento, pero también de recuerdos de una relación que se hizo pública tras un seguimiento de Dispatch, medio que los expuso como la ‘pareja de Año Nuevo 2023’. Posteriormente, ambos decidieron compartir con sus fans lo que hasta entonces había sido un secreto guardado.

IU y Lee Jong Suk confirman el fin de su relación

El reporte de la separación de IU y Lee Jong Suk fue publicado el 10 de julio (KST) por la agencia de noticias Yonhap. Posteriormente, EDAM Entertainment, agencia de la también cantante, declaró: “Los dos se han separado”. Por su parte, Ace Factory, representante de Lee, añadió poco después: “Es cierto que han terminado su relación y decidieron seguir siendo buenos colegas”. Con estas palabras, se cerró un capítulo que había comenzado con ilusión y complicidad.

IU y Lee Jong Suk se conocieron en 2012 como presentadores del programa musical Inkigayo, del canal SBS. Desde entonces, mantuvieron una relación cercana que, según el propio actor, escondía sentimientos profundos. El 31 de diciembre de 2022, el medio Dispatch reveló imágenes de unas vacaciones en Japón que confirmaban lo que muchos sospechaban y expuso la relación de los actores coreanos.

El 1 de enero de 2023, ambos decidieron hablar directamente a sus seguidores en redes sociales. IU escribió: “Él fue un colega por largo tiempo y estamos descubriendo sentimientos positivos mientras nos apoyamos el uno en el otro”. Lee Jong Suk, en cambio, confesó la magnitud de sus sentimientos: “Ella fue como Kang Dan-i para mí”, en referencia a su drama ‘Romance is a Bonus Book’, en el que su personaje espera pacientemente hasta ser correspondido por su gran amor. El galán de k-dramas admitió que estuvo enamorado de ella por muchos años y, posteriormente, reiteró sus sentimientos en otra entrevista.