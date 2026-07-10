HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

IU y Lee Jong Suk terminaron: actores coreanos confirman el final de su relación tras 4 años juntos

La separación de IU y Lee Jong Suk remece a los fans de los k-dramas. El actor coreano había confesado que, durante muchos años, estuvo enamorado en secreto de la protagonista de 'La corona perfecta'.

IU y Lee Jong Suk se conocieron en 2012 en un programa de televisión.
IU y Lee Jong Suk se conocieron en 2012 en un programa de televisión. | Foto: composición LR/EDAM/ACE Factory
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Se acabó el amor! Tras cuatro años de relación, IU y Lee Jong Suk decidieron poner fin a su romance, según confirmaron sus agencias. La pareja, considerada una de las más queridas de Corea del Sur, había mantenido una historia que comenzó en la amistad y se transformó, después de mucho tiempo, en un vínculo sentimental que cautivó a millones de seguidores.

El anuncio oficial llegó en un contexto de rumores sobre distanciamiento, pero también de recuerdos de una relación que se hizo pública tras un seguimiento de Dispatch, medio que los expuso como la ‘pareja de Año Nuevo 2023’. Posteriormente, ambos decidieron compartir con sus fans lo que hasta entonces había sido un secreto guardado.

PUEDES VER: Estrenos de doramas y k-dramas julio 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver nuevas series asiáticas este mes

lr.pe

IU y Lee Jong Suk confirman el fin de su relación

El reporte de la separación de IU y Lee Jong Suk fue publicado el 10 de julio (KST) por la agencia de noticias Yonhap. Posteriormente, EDAM Entertainment, agencia de la también cantante, declaró: “Los dos se han separado”. Por su parte, Ace Factory, representante de Lee, añadió poco después: “Es cierto que han terminado su relación y decidieron seguir siendo buenos colegas”. Con estas palabras, se cerró un capítulo que había comenzado con ilusión y complicidad.

IU y Lee Jong Suk se conocieron en 2012 como presentadores del programa musical Inkigayo, del canal SBS. Desde entonces, mantuvieron una relación cercana que, según el propio actor, escondía sentimientos profundos. El 31 de diciembre de 2022, el medio Dispatch reveló imágenes de unas vacaciones en Japón que confirmaban lo que muchos sospechaban y expuso la relación de los actores coreanos.

El 1 de enero de 2023, ambos decidieron hablar directamente a sus seguidores en redes sociales. IU escribió: “Él fue un colega por largo tiempo y estamos descubriendo sentimientos positivos mientras nos apoyamos el uno en el otro”. Lee Jong Suk, en cambio, confesó la magnitud de sus sentimientos: “Ella fue como Kang Dan-i para mí”, en referencia a su drama ‘Romance is a Bonus Book’, en el que su personaje espera pacientemente hasta ser correspondido por su gran amor. El galán de k-dramas admitió que estuvo enamorado de ella por muchos años y, posteriormente, reiteró sus sentimientos en otra entrevista.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian?: revelan posible causa de su separación tras tres años de matrimonio

¿Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian?: revelan posible causa de su separación tras tres años de matrimonio

LEER MÁS
Tragedia en el mundo de los realities: famoso participante fallece tras ser baleado por sujetos en motocicleta

Tragedia en el mundo de los realities: famoso participante fallece tras ser baleado por sujetos en motocicleta

LEER MÁS
Hija de Yorgelys Delgado habla tras rumores sobre el paradero de la actriz venezolana: "Dios nos concederá el milagro de volver a verla"

Hija de Yorgelys Delgado habla tras rumores sobre el paradero de la actriz venezolana: "Dios nos concederá el milagro de volver a verla"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estrenos de doramas y k-dramas julio 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver nuevas series asiáticas este mes

Estrenos de doramas y k-dramas julio 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver nuevas series asiáticas este mes

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
“Island”, temporada 2 en estreno: ¿cuándo sale la segunda parte del drama de Cha Eun Woo?

“Island”, temporada 2 en estreno: ¿cuándo sale la segunda parte del drama de Cha Eun Woo?

LEER MÁS
Jang Geun Suk podría volver a los K-dramas con Unexpected country diary

Jang Geun Suk podría volver a los K-dramas con Unexpected country diary

LEER MÁS
Lee Seung Gi y Yoona: ¿por qué terminó la pareja más adorada de Corea?

Lee Seung Gi y Yoona: ¿por qué terminó la pareja más adorada de Corea?

LEER MÁS
DBSK, el grupo que verdaderamente 'pavimentó el camino' del k-pop y lo internacionalizó

DBSK, el grupo que verdaderamente 'pavimentó el camino' del k-pop y lo internacionalizó

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultura Asiática

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025