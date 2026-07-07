Las autoridades australianas informaron que se encontraron un total de seis objetos metálicos. Foto: Departamento de Bomberos de Queensland

Las autoridades australianas informaron que se encontraron un total de seis objetos metálicos. Foto: Departamento de Bomberos de Queensland

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Seis misteriosas esferas metálicas aparecieron en una playa del estado de Queensland, en Australia, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia y especialistas en desechos espaciales. Aunque las autoridades creen que se trata de componentes de un cohete que reingresó recientemente a la atmósfera, todavía no existe una confirmación oficial sobre su origen.

Los objetos fueron encontrados en Forrest Beach, cerca de la ciudad de Townsville. Los primeros tres fueron localizados el viernes, mientras que otros tres aparecieron durante el fin de semana, con lo que el total se elevó a seis esferas recuperadas.

Las autoridades activaron un operativo de seguridad

Tras los primeros reportes de los residentes, la Policía de Queensland trató el hallazgo como un posible incidente con materiales peligrosos. Equipos especializados acudieron al lugar utilizando trajes de protección química y establecieron perímetros de exclusión de 50 metros alrededor de cada uno de los objetos.

El departamento de bomberos informó que se encontraron un total de seis objetos arrastrados por la corriente hasta las playas. Foto: Forrest Beach Takeaway

Posteriormente, la Agencia Espacial Australiana informó que las características de las esferas coinciden con piezas utilizadas en vehículos de lanzamiento espacial.

"Los objetos recuperados parecen ser recipientes presurizados de un vehículo de lanzamiento espacial. La Agencia ha identificado la fuente probable. La ubicación y las características de los objetos son consistentes con restos de un cuerpo de cohete extranjero que recientemente reingresó a la atmósfera desde la órbita. La Agencia continúa colaborando con autoridades internacionales para confirmar formalmente el vehículo de lanzamiento y el Estado responsable”, dijo la institución en un comunicado en Facebook.

Aunque la agencia considera que esta es la explicación más probable, las investigaciones continúan para identificar con certeza el cohete del que proceden las piezas y el país que realizó el lanzamiento.

¿Qué son las llamadas esferas espaciales?

Los expertos explican que estos objetos son compatibles con recipientes presurizados empleados en los sistemas de combustible de algunos cohetes. “Parecen coincidir con lo que se encuentra como parte de un sistema de combustible. Son recipientes presurizados fabricados con aleaciones de titanio con un punto de fusión muy alto", dijo la arqueóloga espacial y experta en basura espacial Alice Gorman, de la Universidad Flinders.

Los restos espaciales coincidirían con lo que se encuentra en un sistema de combustible, según algunos expertos. Foto: Departamento de Bomberos de Queensland

La especialista añadió que estas estructuras reciben un nombre particular dentro del sector aeroespacial. "En realidad, se conocen como 'space balls' y pueden encontrarse años después de un lanzamiento. Es posible que nadie los haya visto caer”.

Al analizar las imágenes de las esferas, Gorman señaló que la ausencia de marcas de quemaduras sugiere que podrían pertenecer a la primera o segunda etapa de un cohete, aunque también indicó que no puede descartarse completamente un origen marino.

Piden no tocar los objetos si aparecen más

Las autoridades todavía no han informado qué contenían las esferas recuperadas. Sin embargo, los expertos recuerdan que algunos sistemas de propulsión utilizan sustancias potencialmente peligrosas, como la hidracina.

"Es una sustancia química tóxica. También se sospecha que es cancerígena, por lo que es bastante peligrosa", explicó Matt Richardson, director del Programa Espacial de la Universidad del Sur de Queensland.

Aunque los equipos de emergencia determinaron que los seis objetos recuperados son seguros, la Agencia Espacial Australiana advirtió que podrían aparecer más restos en los próximos días y pidió a la población actuar con precaución.

"Los equipos de emergencia de Queensland evaluaron y recuperaron los objetos y determinaron que son seguros. Podrían encontrarse más restos. Nunca toque, mueva ni recoja presuntos desechos espaciales y asuma que son peligrosos hasta que se indique lo contrario. Aléjese y contacte a los servicios de emergencia".