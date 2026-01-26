Waldir Sáenz es uno de los ídolos en la historia de Alianza Lima. No hay hincha que no destaque la relevancia de 'Wally' en la institución blanquiazul. Del mismo modo, en reiteradas ocasiones, el exfutbolista ha manifestado el gran amor que le guarda al club del cual es máximo goleador. A pesar de ello, en una reciente entrevista, Sáenz sorprendió al elegir a Cienciano como el mejor equipo del Perú.

En diálogo con el exjugador César Ccahuantico, Waldir Sáenz consideró que el conjunto cusqueño es el mejor club del país porque lo ha ganado todo a nivel internacional. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse.

Waldir Sáenz elige a Cienciano como mejor equipo del Perú

Sáenz argumentó su punto de vista a partir de las copas internacionales que Cienciano ostenta en sus vitrinas. Si bien Alianza Lima o Universitario cuentan con gran hinchada y títulos nacionales, sostuvo que el 'Papá' es el único que ha ganado algo fuera de la liga doméstica.

"El mejor del Perú es Cienciano. ¿Por qué? Si vamos a hablar de hinchadas o títulos nacionales, puede ser la 'U' o puede ser Alianza. Pero si vamos a hablar a nivel internacional, el único que ha ganado todo es Cienciano. No me vengan los de la 'U' o Alianza a decir: 'yo soy el mejor'. El mejor es el que ganó copas internacionales y el que ganó fue Cienciano. El mejor del fútbol peruano es Cienciano", dijo en el programa 'La voz del Sinchi'.

Cienciano y la vez que puso al fútbol peruano en lo más alto

Para hablar sobre la gran hazaña de Cienciano en Copa Sudamericana tenemos que remontarnos al 2003. En aquella oportunidad, el cuadro imperial fue la gran sorpresa al llegar a la final junto con el poderoso River Plate de Argentina.

Contra todo pronóstico, Cienciano logró empatar 3-3 ante los Millonarios en Argentina y obligó a que el título se defina en tierras peruanas. Aquel encuentro se disputó en el Monumental de la UNSA por decisión de Conmebol y terminó siendo una algarabía para el equipo de Freddy Ternero tras ganar 1-0 y levantar el trofeo.

Por si no fuese poco, Cienciano volvió a levantar una copa internacional un año después cuando se midió contra el otro grande de Argentina, Boca Juniors. En los 90 minutos, ambos conjuntos empataron 1-1, pero el Rojo Imperial consiguió la gran hazaña tras imponerse desde los doce pasos.