HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

El exdelantero peruano dejó de lado a Alianza Lima y Universitario para explicar por qué considera que el 'Papá' es el mejor equipo del país.

Waldir Sáenz eligió a Cienciano como el mejor equipo del Perú. Foto: composición LR/La voz del Sinchi
Waldir Sáenz eligió a Cienciano como el mejor equipo del Perú. Foto: composición LR/La voz del Sinchi

Waldir Sáenz es uno de los ídolos en la historia de Alianza Lima. No hay hincha que no destaque la relevancia de 'Wally' en la institución blanquiazul. Del mismo modo, en reiteradas ocasiones, el exfutbolista ha manifestado el gran amor que le guarda al club del cual es máximo goleador. A pesar de ello, en una reciente entrevista, Sáenz sorprendió al elegir a Cienciano como el mejor equipo del Perú.

En diálogo con el exjugador César Ccahuantico, Waldir Sáenz consideró que el conjunto cusqueño es el mejor club del país porque lo ha ganado todo a nivel internacional. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Pedro Aquino en Alianza Lima? Revelan situación del jugador tras presunta participación en indisciplina

lr.pe

Waldir Sáenz elige a Cienciano como mejor equipo del Perú

Sáenz argumentó su punto de vista a partir de las copas internacionales que Cienciano ostenta en sus vitrinas. Si bien Alianza Lima o Universitario cuentan con gran hinchada y títulos nacionales, sostuvo que el 'Papá' es el único que ha ganado algo fuera de la liga doméstica.

"El mejor del Perú es Cienciano. ¿Por qué? Si vamos a hablar de hinchadas o títulos nacionales, puede ser la 'U' o puede ser Alianza. Pero si vamos a hablar a nivel internacional, el único que ha ganado todo es Cienciano. No me vengan los de la 'U' o Alianza a decir: 'yo soy el mejor'. El mejor es el que ganó copas internacionales y el que ganó fue Cienciano. El mejor del fútbol peruano es Cienciano", dijo en el programa 'La voz del Sinchi'.

PUEDES VER: Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve

lr.pe

Cienciano y la vez que puso al fútbol peruano en lo más alto

Para hablar sobre la gran hazaña de Cienciano en Copa Sudamericana tenemos que remontarnos al 2003. En aquella oportunidad, el cuadro imperial fue la gran sorpresa al llegar a la final junto con el poderoso River Plate de Argentina.

Contra todo pronóstico, Cienciano logró empatar 3-3 ante los Millonarios en Argentina y obligó a que el título se defina en tierras peruanas. Aquel encuentro se disputó en el Monumental de la UNSA por decisión de Conmebol y terminó siendo una algarabía para el equipo de Freddy Ternero tras ganar 1-0 y levantar el trofeo.

Por si no fuese poco, Cienciano volvió a levantar una copa internacional un año después cuando se midió contra el otro grande de Argentina, Boca Juniors. En los 90 minutos, ambos conjuntos empataron 1-1, pero el Rojo Imperial consiguió la gran hazaña tras imponerse desde los doce pasos.

Notas relacionadas
Waldir Sáenz sorprende al minimizar la temporada de Universitario: "Fueron tricampeones y nadie habla de eso"

Waldir Sáenz sorprende al minimizar la temporada de Universitario: "Fueron tricampeones y nadie habla de eso"

LEER MÁS
Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

Waldir Sáenz queda sorprendido tras conocer que iba a postular al Senado sin su consentimiento: "Voy a evaluar las medidas legales"

LEER MÁS
Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

LEER MÁS
Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Fernando Pacheco hará dupla con Adrián Ugarriza en Israel: exjugador de Sporting Cristal fichó por Hapoel Ironi Kiryat Shmona

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025