Raúl Romero rompe en llanto al llegar a Cusco junto a su esposa por insólita razón: “Miren el trabajo que se han dado”

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Lo que parecía una estadía más en Cusco terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para Raúl Romero. El exconductor de televisión llegó a la ciudad imperial junto a su esposa, Carolina García Zayán, y terminó conmovido por una inesperada sorpresa.

Al ingresar al hotel donde se alojaría, el también músico descubrió que su habitación había sido ambientada con detalles alusivos a Cusco. El gesto lo tomó por sorpresa y despertó una profunda emoción que no pudo ocultar, e incluso se quebró. La escena fue compartida posteriormente a través de sus redes sociales.

Raúl Romero y su esposa reciben emotiva bienvenida en Cusco

La estadía de Raúl Romero y Carolina García Zayán en Cusco comenzó con una sorpresa que los dejó impresionados. Al ingresar a su habitación, la pareja encontró un elaborado arreglo inspirado en la riqueza cultural de la ciudad imperial.

Sobre la cama habían dispuesto una composición decorativa con piedras ornamentales, acompañada por una representación de Machu Picchu y los nombres de ambos, un detalle que no pasó desapercibido para el exconductor de televisión.

Conmovido por la dedicación detrás del recibimiento, el popular Cara de haba agradeció el gesto y aprovechó para recordar el especial vínculo que ha construido con Cusco a lo largo de los años. Según contó, la ciudad ocupa un lugar importante en su historia debido a las experiencias personales y profesionales que ha vivido allí.

'Miren el trabajo que se han dado… estoy súper emocionado. He pensado en mi canción, en el amor que le tengo a esta ciudad, porque ha marcado mi vida y he tenido momentos tan preciosos en Cusco', expresó el recordado conductor de 'Habacilar'.

Raúl Romero agradeció a trabajadora responsable de la sorpresa

La sorpresa se dio horas antes de su participación en la 'Noche de Luces' y 'Sonido 2026', evento realizado en la Plaza de Armas de Cusco, donde el conductor tenía prevista su presentación.

'Es tan bueno para el Perú que exista el Cusco, para nosotros. Y miren el cariño de las personas que han hecho esto. Vamos a dormir en otra cama. Queremos conservar esto por siempre. Estoy muy emocionado. Te amo, Cusco', expresó visiblemente conmovido.

El momento no quedó ahí, ya que el conductor decidió buscar a la trabajadora encargada del detalle para agradecerle personalmente con un abrazo. Así cerró una jornada marcada por la emoción.