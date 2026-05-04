La noticia que conmovió al mundo del entretenimiento fue confirmada por la propia Brenda Carvalho. La exintegrante de Axé Bahía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Tonny, quien falleció el 4 de mayo. La artista, visiblemente afectada, utilizó sus redes sociales para compartir su dolor con sus seguidores y agradecer el apoyo recibido en un momento tan complicado.

El fallecimiento de Tonny Carvalho ha dejado una huella profunda en la esposa de Julinho, quien ya había compartido detalles sobre el delicado estado de salud de su padre en los últimos meses. En sus redes sociales, la artista expresó lo desgarrador de la situación, mientras intentaba asimilar la pérdida. El mensaje de despedida que compartió fue un reflejo del profundo amor que sentía por él.

Brenda Carvalho anuncia muerte de su padre con conmovedor mensaje

Brenda Carvalho utilizó sus redes sociales para dar la noticia de la partida de su padre, Tonny Carvalho, un hombre que siempre estuvo presente en su vida y en su carrera. En su mensaje, compartió la emoción que sentía al enfrentarse a esta pérdida irreparable y describió cómo la mañana de su fallecimiento fue “terrorífica, dolorosa y luchada”.

La bailarina y cantante confesó que aún no logra asimilar lo ocurrido y se disculpó por no poder responder a todos los mensajes de apoyo. ‘Gracias y discúlpame por no contestar. Fue una mañana terrorífica, dolorosa y luchada… aún no consigo asimilarlo’, expresó Brenda en una de sus historias de Instagram.

Con el corazón roto, añadió que el dolor es ‘interminable’ y recordó a su padre como una persona alegre y fuerte, cualidades que definían a los “Carvalho”. Además, agradeció la comprensión de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento en este difícil momento.

¿Qué pasó con la salud del padre de Brenda Carvalho?

La salud de Tonny Carvalho fue un tema delicado en los últimos meses. En mayo del 2025, Brenda Carvalho había informado que su padre se encontraba en estado grave, internado en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a complicaciones de salud que no fueron detalladas en ese momento. Este diagnóstico preocupó profundamente a la artista, pero en junio del mismo año Brenda compartió que su padre había sido dado de alta y que iniciaría un largo proceso de recuperación.

En esa ocasión, tanto Brenda como su padre celebraron su recuperación inicial, mostrando una imagen de esperanza ante la adversidad. No obstante, la salud de Tonny Carvalho continuó deteriorándose con el paso de los meses, hasta llegar al desenlace fatal que enfrenta su familia. La noticia de su muerte ha dejado a Brenda Carvalho y a su entorno sumidos en una profunda tristeza.