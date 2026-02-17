RKM, N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios y más artistas hicieron vibrar el Filo Summer Fest por San Valentín

El 'Filo Summer Fest – Love Edition' se llevó a cabo el 14 de febrero y logró ser ‘sold out’, brindando una celebración especial de San Valentín con música y gastronomía. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El 'Filo Summer Fest – Love Edition' se llevó a cabo el 14 de febrero y logró ser ‘sold out’, brindando una celebración especial de San Valentín con música y gastronomía. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La noche del último sábado 14 de febrero se realizó el ‘Filo Summer Fest – Love Edition’, evento que logró ser ‘sold out’ y que se convirtió en una buena opción para celebrar San Valentín con lo mejor de la música y la gastronomía. Uno de los artistas más esperados fue RKM, referente del reguetón romántico en la década de los 2000.

El momento emotivo de la noche de la última edición del Filo Summer Fest fue la presentación del cantante urbano puertorriqueño RKM, quien hizo bailar con lo mejor de su música al respetable y que lo ovacionó durante varios minutos.

Artistas hicieron bailar a miles en el Filo Summer Fest



El público asistente pudo disfrutar de una gran constelación de estrellas musicales como N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe.

Además, el evento, que se llevó a cabo en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra, también ofreció diversas actividades, como juegos mecánicos, espacios para fotografías y el popular Matri Filo, que hicieron celebrar a todos el Día del Amor y la Amistad.

Del mismo modo, el festival contó con el Inca Kola Food Market, que reunió reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la tradición de la sierra con Casa Zúñiga y los sabores amazónicos de la selva de la mano de Huambra. También tuvo opciones imperdibles como Boycott, Zenpo y Dippos, que fueron una de las más solicitadas por el público.