RKM, N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios y más artistas hicieron vibrar el Filo Summer Fest por San Valentín
El evento, celebrado en el Estadio Joaquín Ormeño, destacó por la actuación de RKM, quien emocionó al público con sus éxitos de reguetón romántico y recibió una cálida ovación.
- Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"
- Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó
La noche del último sábado 14 de febrero se realizó el ‘Filo Summer Fest – Love Edition’, evento que logró ser ‘sold out’ y que se convirtió en una buena opción para celebrar San Valentín con lo mejor de la música y la gastronomía. Uno de los artistas más esperados fue RKM, referente del reguetón romántico en la década de los 2000.
El momento emotivo de la noche de la última edición del Filo Summer Fest fue la presentación del cantante urbano puertorriqueño RKM, quien hizo bailar con lo mejor de su música al respetable y que lo ovacionó durante varios minutos.
PUEDES VER: Armonía 10, Hermanos Yaipén y El Lobo llegan al Parque Zonal Wiracocha con histórico concierto 'Te pone cumbia'
Artistas hicieron bailar a miles en el Filo Summer Fest
El público asistente pudo disfrutar de una gran constelación de estrellas musicales como N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe.
Además, el evento, que se llevó a cabo en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra, también ofreció diversas actividades, como juegos mecánicos, espacios para fotografías y el popular Matri Filo, que hicieron celebrar a todos el Día del Amor y la Amistad.
Del mismo modo, el festival contó con el Inca Kola Food Market, que reunió reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la tradición de la sierra con Casa Zúñiga y los sabores amazónicos de la selva de la mano de Huambra. También tuvo opciones imperdibles como Boycott, Zenpo y Dippos, que fueron una de las más solicitadas por el público.