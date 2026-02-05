HOYSuscripcion LR Focus

Johana Cubillas bromea con Juan Ichazo sobre "cláusulas" tras firmar divorcio: "Macarena le va a ayudar a conseguir canjes"

La influencer Johana Cubillas firmó su divorcio con Juan Ichazo y aprovechó las cámaras de ‘Amor y fuego’ para lanzarle una irónica advertencia sobre la inscripción escolar y compromisos familiares pendientes.

Johana Cubillas y Juan Ichazo conciliaron por el bienestar de sus hijos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Johana Cubillas y Juan Ichazo conciliaron por el bienestar de sus hijos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Luego de varios meses marcados por tensiones públicas, Johana Cubillas y Juan Ichazo finalmente firmaron los documentos que oficializan su divorcio. El encuentro se dio en un centro de conciliación, donde ambas partes buscaron acuerdos por el bienestar de sus hijos. Las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ captaron el momento en el que la influencer no solo confirmó el cierre legal del proceso, sino también hizo algunas advertencias con un tono de humor que no pasó desapercibido.

Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, señaló que el trámite también incluyó ajustes sobre el régimen de visitas y la pensión mensual. Sin embargo, aprovechó la presencia de los medios para recordarle a su exesposo una obligación que, según comentó, se les olvidó formalizar: el pago de la inscripción del colegio de su hijo.

Johana Cubillas confirma divorcio y acuerda visitas para sus hijos

A la salida de la conciliación, Johanna Cubillas conversó brevemente con un reportero, donde aclaró que el proceso legal con Juan Ichazo ya estaba culminado. “Ya lo firmé”, dijo con seguridad, refiriéndose a los papeles del divorcio. También comentó que el proceso permitió resolver puntos claves como las visitas y la pensión: “Hemos tocado el tema de las visitas, que tenga un poquito más de orden por los chicos. Lo que me pasa mensualmente ya porque mi hijo empieza nido”, afirmó.

El trámite se da meses después de que estallara una polémica en medios de espectáculos, cuando se acusó a Macarena Vélez, actual pareja de Ichazo, de grabar sin permiso a los menores. Aunque ese episodio generó tensión, Cubillas dejó claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y mantener un entorno estable.

“Macarena le va a ayudar a conseguir canjes”: la advertencia con ironía de Johana

Durante la misma intervención con ‘Amor y fuego’, Cubillas no dudó en lanzar una advertencia en tono de broma a su expareja. Desde su vehículo, miró a las cámaras y dijo: “Que quede aquí registrado que me tiene que pasar la inscripción del colegio de mi hijo, que nos olvidamos de ponerlo porque se hicieron los vivos”.

Pero no se quedó ahí. También hizo referencia a celebraciones familiares próximas: “Tiene que conseguir canjes para el cumpleaños de mis hijos y Macarena le va a ayudar a conseguir los canjes, esas son las cláusulas”, añadió, provocando risas y dejando claro que, aunque separados, ambos deberán mantener compromisos compartidos.

De su lado, Juan Ichazo se mostró más conciliador y aseguró sentirse tranquilo con los acuerdos alcanzados. “Está todo muy bien redactado. Todo en calma, todo en paz”, declaró. Espera que no se repitan episodios polémicos y que el diálogo se mantenga en favor de los menores.

