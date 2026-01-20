HOYSuscripcion LR Focus

Luis Fonsi y Feid colaboran por primera vez y presentan su nueva canción ‘Cambiaré’

Los artistas Luis Fonsi y Feid sorprendieron a sus seguidores con su primera colaboración, un tema que combina romanticismo, ritmos urbanos y melodías latinas actuales.

Luis Fonsi y Feid colaboran por primera vez y presentan su nueva canción ‘Cambiaré’.
Luis Fonsi y Feid colaboran por primera vez y presentan su nueva canción ‘Cambiaré’. | Foto composición LR / Google/Universal Music Group

Este proyecto marca un encuentro único entre el estilo melódico de Luis Fonsi y el flow urbano de Feid. La combinación de ambos talentos da lugar a una canción con gran potencial para conquistar oyentes en diversos escenarios musicales.

La colaboración fue anunciada durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, donde los artistas hicieron una aparición sorpresa que capturó la atención de los asistentes y las redes sociales. Los videos del momento comenzaron a circular de inmediato, generando gran expectación entre el público.

Cómo suena ‘Cambiaré’, la nueva canción de Luis Fonsi y Feid

Este lanzamiento se llevó a cabo este marte 20 a las 7 p.m. y se presenta como una propuesta fresca dentro de la música latina, capaz de conectar tanto con quienes buscan letras emotivas como con seguidores de tendencias urbanas.

La canción combina elementos sentimentales con vibraciones urbanas, creando un equilibrio entre sensibilidad pop y energía moderna. Las voces de Fonsi y Feid se complementan de manera natural, dando lugar a un tema atractivo para un público amplio.

Feid y Luis Fonsi lanzaron su primera colaboración juntos.

Feid y Luis Fonsi lanzaron su primera colaboración juntos.

Presentación sorpresa en Puerto Rico

Durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, Fonsi y Feid no solo se dejaron ver entre la multitud, sino que aprovecharon para mostrar un adelanto exclusivo de “Cambiaré”. La reacción del público fue inmediata: gritos, aplausos y cientos de videos compartidos en redes sociales en cuestión de minutos.

Este momento histórico transformó la tradicional feria en una auténtica fiesta musical. Para los artistas, presentar la canción en vivo tuvo un significado especial, conectando con la cultura puertorriqueña y ofreciendo a los asistentes una experiencia única e inolvidable.

La fusión de estilos y el impacto de ‘Cambiaré’, tema de Luis Fonsi y Feid

El tema representa un giro emocionante en la carrera de ambos intérpretes. Fonsi aporta sensibilidad y melodía, mientras Feid añade frescura y ritmo urbano, logrando una combinación que honra las raíces de la música latina sin perder modernidad.

La colaboración ya se encuentra disponible a nivel mundial en plataformas digitales, acompañada de un video oficial que refuerza la energía del tema y la propuesta visual de los artistas.

