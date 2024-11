Ada Chura dejó la música para trabajar como asistente de Marketing: “Aprendí a vivir con S/700”

Ana Chura ha sido una de las artistas más influyentes en la promoción de la tecnocumbia en el Perú. Se hizo popular como vocalista en los años 90 y se caracterizó por su talento y carisma en los escenarios, lo que le permitió llegar a un público más amplio. La artista tiene consigo exitosos temas que hasta el día de hoy forman parte de eventos sociales: ‘Llorando tu partida’, ‘Qué bonito es’, ‘Si te vas’, ‘Dices que te vas a ir’, entre otros. En una reciente entrevista, la famosa cantante brindó más detalles de su decisión de alejarse de la música.

¿Por qué Ada Chura se alejó de la música?

Ada Chura contó en una entrevista para un diario local qué factores la motivaron a alejarse de la música pese a haber ganado una gran legión de seguidores. “Ya habían pasado muchas cosas, hasta con el padre de mi hijo. Dije que no podía seguir así, no quiero que mi hija pase lo mismo que mi hijo y me pregunten: ‘Por qué te embarazaste en tu mejor momento?’”, indicó a Trome.

La intérprete de ‘Llorando tu partida’ señaló que sintió que su momento en la música ya había acabado y debía pasar su embarazo de la manera más tranquila. “Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan firma la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme”, agregó al citado medio.

Ada Chura fue una de las mayores exponentes de la tecnocumbia junto con Rossy War y Ruth Karina. Foto: Archivo LR

¿A qué se dedicó Ada Chura tras retirarse de la música?

Ada Chura comentó que dejar la música no fue nada fácil, pero debía continuar por el bienestar de sus hijos. Fue así que trabajó como asistente de Marketing en la Municipalidad de Tacna. “Tenía tres hijos y coste de vida no me daba. Fue difícil, pero aprendí a vivir así. Ganaba 700 soles mensuales (risas). Aprendí a vivir con ese sueldo”, finalizó.

Ada Chura durante su viaje por Europa, en 2020. Foto: Ada Chura/Facebook

Ada Chura agradeció al público en el concierto de Corazón Serrano

Corazón Serrano celebró sus 30 años de vida artística en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y contó con el apoyo de agrupacionales nacionales para ofrecerle lo mejor al público. Entre ellos, saltó al estrado Ada Chura, quien tras su presentación, se emocionó al recibir todo el apoyo de los asistentes. “Gracias, gracias… ustedes se merecen mucho. Gracias a ustedes yo sigo acá presente, a pesar de los años y con la humildad que siempre nos ha caracterizado, porque ustedes nos han brindado su apoyo hasta el día de hoy. Son 25 años en la música y estoy feliz de poder todavía estar presente y trabajando en este país tan hermoso como es el Perú”, dijo.

¿Cómo Ada Chura inició en la música?

La cantante Ada Chura reveló en una entrevista que sus inicios con la música se dieron cuando era pequeña y estaba en el colegio. Ella iba a una iglesia en la que se fomentaba el canto, pero nunca logró formar parte de un coro porque se alejó tras la muerte de su abuela. A los 15 años ella amaba cantar los temas de Daniela Romo y Yuri. De igual manera, relató una experiencia que vivió en el colegio.

"Sucede que el profesor estaba buscando gente para el festival de canto, que todos los años mi colegio organizaba. Entonces, de esa manera, él buscaba talento. Imagínate, yo con miedo y terror porque tenía pánico escénico, le digo: 'Profe, por favor, doy el examen, pero no quiero que nadie me escuche, sino no voy a poder. ¿En el recreo puedo dar el examen, para que solo usted pueda escucharme?'. El profesor me escucha e inmediatamente me dice: 'Vas al festival'", declaró a Trome.

Ada Chura y su carrera musical. Foto: difusión

¿Ada Chura se embarcó en la religión?

La artista Ada Chura contó lo importante que es la religión en su vida, pues desde pequeña ha servido como corista en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y según la artista, esto le ha valido para fortalecer constantemente su fe.

"Soy cristiana Adventista del Séptimo Día, es una religión diferente, pero al final todos tenemos el mismo Dios. Para mí, la religión es muy importante en la vida de las personas, sea la religión que sea. Obviamente, que alabemos a Dios, que es lo más importante, que tengamos a Dios y creer en la fe y en Dios, y que esté en nuestra vida, continuamente en nuestra familia", relató.