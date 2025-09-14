Escándalo en el Miss Universo México: candidatas rechaza resultado y ovacionan a las "verdaderas ganadores"

El certamen Miss Universo México 2025 ha quedado envuelto en la polémica tras una final que, lejos de cerrar con un ambiente de celebración, abrió la puerta a un fuerte escándalo. Lo que debía ser una noche de brillo, coronas y sonrisas, terminó siendo escenario de reclamos, rumores y evidentes gestos de inconformidad entre varias candidatas que no dudaron en expresar públicamente su rechazo hacia el resultado.

El descontento quedó registrado en videos que rápidamente circularon en TikTok y otras redes sociales, donde se observa cómo, en lugar de ovacionar a la ganadora, las participantes coreaban y mencionaban los nombres de otras competidoras, a quienes consideraban como las “verdaderas ganadoras” del certamen.

Participantes de Miss Universo México 2025 expresan inconformidad por elección de la reina

Las imágenes han generado un fuerte debate, pues en ellas se aprecia la incomodidad de varias finalistas, quienes incluso evitaron acercarse a la reina recién coronada, rompiendo con la tradicional escena de abrazos y felicitaciones que suele marcar este tipo de eventos. El hecho llamó la atención no solo del público presente, sino también de miles de usuarios que siguieron la transmisión y que, al ver los clips compartidos en redes, reforzaron la idea de que algo irregular habría sucedido en la elección final.

Entre los comentarios de las concursantes se repite una palabra que ha encendido aún más la controversia: “fraude”. Según algunas versiones difundidas en redes sociales, las participantes ya habrían anticipado que el resultado estaba decidido antes de la gala, lo que alimenta las sospechas y pone en tela de juicio la transparencia de la organización del certamen. Aunque hasta el momento los organizadores no han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación, el tema sigue escalando y posicionándose como tendencia, tanto en México como en otros países interesados en el concurso.

Lo cierto es que, más allá de la corona y la ganadora oficial, lo que quedará en la memoria es la imagen de un grupo de concursantes que, en plena final, decidieron levantar la voz y dejar claro que, para ellas, la justicia no se reflejó en el resultado anunciado.

